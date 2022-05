Mohnheimer Unternehmen Hama ernennt neuen Sales-Director

Der 46-Jährige war bei Panasonic für den Vertrieb in Deutschland, Österreich und den Niederlanden zuständig und bringt insgesamt 25 Jahre Vertriebserfahrung aus der CE-Branche mit in seine neue Position.

Dies sind die zukünftigen Aufgaben

Michael List wird beim Zubehörspezialisten Hama die strategische und operative Vertriebsleitung in Deutschland verantworten und berichtet in seiner Funktion als Sales Director direkt an Maximilian Bartl, Hama Prokurist für den Geschäftsbereich Vertrieb.

List bietet Kunden neue Möglichkeiten

Für diesen ist die Ernennung Lists „ein wichtiger Schritt, um die sich verändernden Anforderungen bei unseren Handelspartnern und Kunden langfristig aufzunehmen, ihnen mit neuen Ansätzen und Anregungen aber auch neue Möglichkeiten und Chancen zum Ausbau des gemeinsamen Geschäftes zu eröffnen.“

Freudiger Blick in die Zukunft

„Der Markt in unserer Branche ist sehr dynamisch und erfordert eine permanente Anpassung und Weiterentwicklung der Vertriebsstrategien. Ich freue mich darauf, das erfolgreiche Familienunternehmen Hama dabei zu unterstützen und die Zukunft aktiv mitzugestalten“ sagt List zu seinem neuen Verantwortungsbereich und den Aufgaben beim Monheimer Unternehmen.