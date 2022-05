Nördlingen: Neue Baustellen behindern den Verkehr

Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten kommt es zu Straßensperrungen in Baldingen. Die Straßenzüge „Am Kehr“ und „Oberfeld“ können von Dienstag, 3. Mai 2022 bzw. Mittwoch 4. Mai 2022 jeweils ab 15:30 Uhr bis zur Freigabe durch die bauausführende Firma (spätestens Freitag 6. Mai 2022 6:00 Uhr) nicht befahren noch begangen werden. Fahrzeuge sind in dieser Zeit am besten außerhalb der Straßenzüge abzustellen. Warenlieferungen sind ebenfalls nicht möglich.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Bis zum Einbau der Asphaltdecke keine Befahrung möglich

Damit ein dauerhaft kraftschlüssiger Verbund zwischen der neu eingebauten Asphalttragschicht und der geplanten Asphaltdeckschicht erreicht werdenkann, muss die Tragschicht mit einer Bitumenemulsion besprüht werden. Dieser Haftkleber darf bis zum Einbau der Asphaltdecke nicht befahren werden. Die Stadt Nördlingen bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Straßensanierung in der „Am Hohlen Schänzle“ Straße

Aufgrund von dringend notwendigen Kanal- und Straßensanierungsarbeiten kommt es in der Straße „Am Hohlen Schänzle“ ab Montag 2. Mai 2022 zu Beeinträchtigungen. Zunächst beginnt die Baumaßnahme mit dem Abfräsen der Straße, und den Kanal- und Wasserleitungsarbeiten. Im Zuge der Bauarbeiten werden zudem gemeinsam mit der neuen erdverkabelten Stromversorgung auch Leerrohre für Glasfaser mitverlegt. Die bestehenden Überspannungsleitungen werden abgebaut. Zum Schutz des hiesigen Baumbestandes werden Wurzelbrücken eingebaut und die Bäume während der Baumaßnahme fachmännisch betreut.

Müllsammelplätze für Anwohner

Durch die örtlichen Begebenheiten in der schmalen Straße kommt es zu Beeinträchtigungen für die Anwohner. So kann beispielsweise die Müllabfuhr die Straße nicht mehr befahren. Deshalb wurden Müllsammelplätze im Bereich Maler – Beyschlag Weg und im Bereich Ochsenzwinger eingerichtet. Die Anwohner werden gebeten Ihre Müllsammelbehälter dorthin zu bringen. Dringende Lieferungen sollten mit dem Polier vor Ort abgestimmt werden.