Zott erhält abermals „Preis für langjährige Produktqualität“

Das Testzentrum Lebensmittel der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat die Genuss-Molkerei Zott aus Mertingen ausgezeichnet. Und das zum wiederholten Male. Das Unternehmen erhielt bereits zum 28. Mal den „Preis für langjährige Produktqualität“. Die Auszeichnung stehe für ein konsequentes und zielgerichtetes Qualitätsstreben des Unternehmens und seiner Mitarbeiter, teilt das Unternehmen mit.

„Wir alle bei Zott sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, da sie unser täglich gelebtes Bewusstsein für Produktqualität und -sicherheit überzeugend und nachvollziehbar für die Öffentlichkeit dokumentiert“, erklärt Thomas Müller, Leiter Zott Produktion und Technik im Bereich Joghurt und Dessert. Außerdem erläutert er: „Erneut konnten unsere Mitarbeiter durch ihr Fachwissen, ihr Engagement und ihre große Leidenschaft für unsere Produkte entlang der gesamtem Produktionskette die hohen Standards der neutralen DLG Sachverständigen erfüllen.“

Die Verwaltungsgebäude von Zott in Mertingen. Im Hintergrund befindet sich das Produktionswerk. Foto: Zott / Eckhart Matthäus Fotografie

Damit sich ein Unternehmen diese spezielle Auszeichnung auf die Fahnen schreiben kann, muss es fünf Jahre in Folge an den internationalen Qualitätsprüfungen des DLG-Testzentrums Lebensmittel teilnehmen. Außerdem müssen pro Prämierungsjahr mindestens drei Prämierungen erzielt werden. Denn erst ab dem fünften erfolgreichen Teilnahmejahr wird der „Preis für langjährige Produktqualität“ vergeben.