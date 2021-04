Donau-Rieser Berufswegekompass will positives Signal setzen

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Im Jahr 2020 wurden Corona-bedingt bundesweit elf Prozent weniger Ausbildungsverträge geschlossen als im Vorjahr – laut einer Befragung der IAB geben Unternehmen als Ursachen vor allem unsichere Geschäftserwartungen und finanzielle Gründe an. Die IHK Schwaben meldet sogar ein Minus von zwölf Prozent in Schwaben und prognostiziert eine schwierige Perspektive auch für das kommende Ausbildungsjahr. Daher möchten sich die Organisatoren des Berufswegekompass Donau-Ries dem Appell der IHK anschließen und betonen: Es ist wichtig, dass auch im kommenden Jahr Ausbildungsplätze angeboten werden, es geht um die Sicherung des Fachkräftebedarfs der Unternehmen in der Region.

Unternehmen sind auf der Suche nach Nachwuchskräften

„Das Interesse der Aussteller ist erfreulich positiv – die Suche nach Nachwuchskräften ist für die Unternehmen gerade auch in Zeiten der Pandemie von großer Bedeutung“, erklärt Jochen Schmidt, Organisationsleiter der Veranstaltung Berufswegekompass. „Wir hoffen sehr, dass sich bis Oktober die Situation soweit stabilisiert hat, dass wir die Veranstaltung mit entsprechenden Hygieneauflagen durchführen können“, ergänzt sein Stellvertreter Achim Schubert.

Der Berufswegekompass der Wirtschaftsjunioren Donau-Ries ist eine der bekanntesten regionalen Berufsinformationsmessen. Auf über 3.500 Quadratmeter Ausstellungfläche können sich Schüler, wie auch deren Eltern über die unterschiedlichsten Berufsbilder, die im Donau-Ries ausgebildet werden, informieren. In der Stadthalle Harburg und in eigens für die Veranstaltung aufgebauten Großzelten präsentieren die Aussteller, also Unternehmen und andere Institutionen unterschiedlichste Berufsbilder. An den Ständen können sich die jungen Schüler bei den Ausbildern und häufig auch direkt bei den Azubis Informationen abholen und sich so ein erstes Bild über den neuen Traumberuf bilden. In vielen Fällen können auf dem BWK auch Praktika vereinbart werden, um frühzeitig im Unternehmen einen tieferen Einblick in die Berufe zu erhalten.

Zu diesem Datum ist die Veranstaltung geplant

Neben der Ausstellung können die Besucher auch an Vortragsveranstaltungen in der nahegelegenen Schule teilnehmen und sich hier über Themen wie zum Beispiel das richtige Verhalten beim Vorstellungsgespräch oder die Bewerbung aus Sicht des Arbeitgebers informieren. Der Berufswegekompass soll in diesem Jahr in Harburg zum 19. Mal stattfinden und am 23. Oktober um neun Uhr seine Türen öffnen. Aktuell können sich Aussteller, die teilnehmen wollen, bis Ende Juni beim Berufswegekompass anmelden.

Im Jahr 2020 wurde der Berufswegekompass aufgrund von Corona abgesagt.