Same Deutz-Fahr mit Standort in Lauingen findet neuen Vertriebspartner

Verkaufsstrategie

Von links: Jennifer Steinhage, Karsten Steinhage (Geschäftsführer Steinhage Landtechnik GmbH & Co. KG), Jens Schroers (Vertriebsleiter Nord SDF Deutschland GmbH), Hansjoerg Schlumberger (Regionalleiter SDF Deutschland GmbH). Foto: SDF

Deutz-Fahr startet mit einer großen Vertriebsentscheidung ins neue Jahr. Seit dem Jahresbeginn zählt daher das traditionsreiche Landtechnikunternehmen Steinhage zu den Vertriebspartnern von SFD. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Salzuflen/OT Retzen übernimmt somit die Vertriebsverantwortung für Same Deutz-Fahr in der Region.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Warum entschied sich Deutz-Fahr für die Vertriebsausweitung?

Die Firma Steinhage ist seit fast 100 Jahren in der Landtechnik aktiv. Heute agiert sie mit 35 Mitarbeitern als eine Institution in der Region. und für höchsten Kundenservice bekannt. Neben Deutz-Fahr hat das Unternehmen unter anderem Horsch, Kuhn, Müthing, Dücker, Rabe, Kröger, Stoll, Tajfun und weitere namhafte Hersteller im Portfolio. „Wir sind sehr froh, mit der Firma Steinhage einen starken und sehr serviceorientierten Partner in der Region gefunden zu haben. Wir haben zwar in den umgebenden Gebieten starke Partner, aber hier vor Ort waren wir aktuell kaum vertreten“, erklärt Jens Schroers, Vertriebsleiter Nord Same Deutz-Fahr.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Steinhage will sein Portfolio ausbauen

„Für uns ging es darum, unseren Kunden insbesondere im oberen PS-Bereich Traktoren bieten zu können, die qualitativ hervorragend und technisch auf dem neusten Stand der Technik sind. Das ist uns mit der Partnerschaft mit Deutz-Fahr gelungen, zusätzlich haben wir nun ein noch weit größeres Traktorenangebot, sodass wir noch mehr Kundengruppen in der Region bedienen können“, sagt Karsten Steinhage, Geschäftsleitung Steinhage Landtechnik GmbH & Co. KG.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neues Jahr bringt Veränderungen für Deutz-Fahr

Same Deutz-Fahr stellt mit dieser neuen Vertriebskooperation erneut früh in diesem Jahr die Weichen für die Zukunft. So hat SDF am Standort in Lauingen auch bereits die Geschäftsführung erweitert. Die Niederlassung im Landkreis Dillingen hat für das Unternehmen einen hohen Stellenwert. Erst kürzlich gab der Landmaschinenhersteller daher weitere Investitionspläne für das bayerisch-schwäbische Werk bekannt.