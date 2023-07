Gamer sorgen für Besucherrekord auf der FarmCon23 von Deutz-Fahr

Veranstaltung

Die FarmCon23 lockte so viele Besucher wie noch nie zuvor in die Deutz-Fahr Arena. Foto: Deutz-Fahr

Noch nie empfing Deutz-Fahr so viele Menschen in seiner Arena wie zur FarmCon23. Warum die Gaming-Branche großen Anteil daran hat.

Rund 1.300 Besucher aus der ganzen Welt fanden sich in Lauingen ein, um an der FarmCon23 teilzunehmen. In der Lauinger Deutz-Fahr Arena hielten die Entwickler von Giants Software zahlreiche Vorträge, bei denen die neue Premium Edition des Landwirtschafts-Simulator 22 vorgestellt wurde. Außerdem gaben sie weitere Informationen zum Spiel und dem Thema Modding preis. Zudem durfte auch den besten Teams des Spiels über die Schulter geschaut warden. Vor Ort nahmen diese an der „Farming Simulator League Season 5“ teil und maßen sich im Einzelwettkampf „Baling Royale“. Selbst Fans des Landwirtschaftssimulators aus Neuseeland und den USA fanden den Weg zu Deutz-Fahr im Donau-Ries.

Neue Informationen zum Landwirtschaftssimulator sorgten unter anderem für den Besucherrekord auf der FarmCon23. Foto: Deutz-Fahr

Das gab es auf der FarmCon23 zu erleben

Auch außerhalb der Deutz-Fahr Arena wurde ein breites Rahmenprogramm abgespult. Hier gewährte Deutz-Fahr den Besuchern Einblicke in die reale Welt der Landwirtschaft. Großer Andrang herrschte auf der Teststrecke, auf der die Großtraktoren aus Lauingen auf einem Rundkurs oder beim „Baling Real“ gefahren werden konnten. Gleiches lässt sich über die Werksführungen berichten, an denen rund 1.000 Personen teilnahmen. Zum gemeinsamen Austausch kam es am Informationsstand des „Forums Moderne Landwirtschaft“. Dort konnten sich vor allem die Spieler ohne landwirtschaftlichen Hintergrund über die reale moderne Landwirtschaft informieren und sich für einen Tag als Landwirt bewerben.

Landwirtschaft macht über Gaming-Plattform auf sich aufmerksam

„Für uns war es ein absolut großartiges Wochenende, an dem wir viele neue Fans aus der Landwirtschafts- und Gaming-Szene gewonnen haben. Insbesondere bei den Gamern ohne landwirtschaftlichen Hintergrund war es uns wichtig zu zeigen, wie leistungsstark und vielfältig die Landwirtschaft in Deutschland ist. Das ist uns hervorragend gelungen und steigert die Akzeptanz der Landwirtschaft und die Wertschätzung für die Landwirte und deren Erzeugnisse“, berichtet Matthias Augenstein, CEO der Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch die erste „Fahr Ever Deutz Party“ in einer benachbarten Diskothek.