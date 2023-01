Same Deutz-Fahr in Lauingen bekommt dritten Geschäftsführer

Personalie

Die neue Geschäftsführung von SDF in Lauingen von links: Alessandro Sapio, Mathias Augenstein und Vincenzo Cetani. Foto: SDF

Vincenzo Cetani ist kein Unbekannter in der Branche und hat in den letzten 40 Jahren verschiedene führende Positionen in der Landtechnikszene in Deutschland begleitet. Bevor er im Oktober 2020 als Vertriebs- und Marketingleiter nach Lauingen wechselte, war er als Geschäftsführer bei CNHi/New Holland in Heilbronn beschäftigt.

Cetani komplettiert die Geschäftsführung

Zusätzlich übernahm Cetani bei Same Deutz-Fahr im letzten Jahr die Vertriebsverantwortung für Nordeuropa, Central Europe und den Bereich Ersatzteile in Deutschland.Vincenzo Cetani komplettiert fortan die Geschäftsführung am deutschen Stammsitz von Deutz-Fahr in Lauingen neben CEO Matthias Augenstein und COO Alessandro Sapio. Matthias Augenstein verantwortet den kompletten kaufmännischen Bereich, Informationswesen, Personalwesen, Service und Qualität. Die Zuständigkeiten von Alessandro Sapio umfassen die Bereiche der Produktion, Forschung und Entwicklung, Fertigungstechnik, Instandhaltung und Logistik.

Das sagt Cetani zu seiner neuen Aufgabe

„Ich freue mich sehr auf die Aufgaben und die Zusammenarbeit mit meinen Geschäftsführungskollegen. Ich bin mir sicher, dass wir hier gemeinsam den eingeschlagenen Weg weiter fokussiert verfolgen und die Position von SDF in Deutschland weiter verbessern werden.“ Vincenzo Cetani, Mitglied der Geschäftsführung SDF Deutschland GmbH.