Streikwelle erreicht Renk, Airbus, SDF und Eberle

Tarifforderungen

Luftaufnahme des Renk Standorts in Augsburg. Foto: Renk AG

Roberto Armellini ist 1. Bevollmächtigter der streikenden Gewerkschaft. Nach über einer Woche mit Warnstreiks an zahlreichen Unternehmensstandorten, ist laut ihm noch nicht Schluss. Im Gegenteil: Er will ein klares Signal an die Arbeitgeber und den Arbeitgeberverband senden. Dafür sollen die Aktionen der IGM in den kommenden Tagen sogar noch ausgeweitet werden. An dem jüngsten Protest bei WashTec und MT Aerospace sollen sich 360 Personen in Augsburg beteiligt haben.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Proteste am Dienstag starten bei Renk

Der Auftakt für die Warnstreiks am heutigen Dienstag erfolgt auf dem Firmengelände der Renk GmbH. Dort werden die Beschäftigten eine Kundgebung vor dem Werkstor abhalten. Als Startzeitpunkt hat die IG Metall 09:45 Uhr ausgerufen. Die Gewerkschaft rechnet mit einer Teilnahme von etwa 800 Teilnehmenden.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auch bei Airbus wird die Arbeit ausgesetzt

Ebenfalls am Vormittag werden sich Protestierende auf dem Firmengelände von Airbus Helicopters Deutschland GmbH einfinden. Zur selben Uhrzeit wie bei Renk sollen in Donauwörth an die 2100 Warnstreikende der Kundgebung beiwohnen. Mit kurzen Redebeiträgen will die IGM dann ihre Forderungen stellen und verdeutlichen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Mitarbeiter von SDF schließen sich an

Am Nachmittag folgt dann der Warnstreik bei der SDF GmbH in Lauingen. Vor dem Werktor des Unternehmens soll die Kundgebung um 11:00 Uhr beginnen. Circa 500 Streikende erwartet die IG Metall vor Ort.

Eberle wird zum Sonderfall

Anders als bei den anderen Firmen, soll es bei Eberle in Augsburg zum Arbeitsstopp kommen. Diese Frühschlussaktion hat die Gewerkschaft ganztägig und damit für alle Schichten ausgerufen. Jeweils eine Stunde vor dem regulären Schichtende, sollen die Mitarbeiter ihre Pflichten ruhen lassen. Für die Frühschicht bedeute das ein Ende um 13:00 Uhr, während bei der Spätschicht um 21:00 Uhr und der Nachtschicht um 05:00 Uhr Schluss sei. Zusätzlich komme es ab 13:30 Uhr noch zu einem Warnstreik, an welchem sich ungefähr 200 Menschen sich beteiligen sollen.