Mitarbeiter der Röhm GmbH in Dillingen wollen ihre Arbeit niederlegen

Die Gewerkschaft IG Metall fordert mehr Geld für ihre Mitglieder. Deshalb wird bei einigen Firmen in Bayerisch-Schwaben gestreikt. So auch bei Röhm in Dillingen.

Beide Seiten sind sich nicht einig geworden. Acht Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten fordert die IG Metall für ihre Beschäftigten in Bayern. Eine steuerfreie Einmalzahlung von 3.000 Euro und eine nicht näher bezifferte Erhöhung der Lohntabellen auf 30 Monate bietet die Arbeitgeberseite. Schon am Wochenende wurden diverse Unternehmen in Bayern bestreikt. Nun geht die Streikwelle in Bayerisch-Schwaben weiter.

Wann genau wird bei der Röhm GmbH gestreikt?

Bei der Firma Röhm startet der Warnstreik der Beschäftigten am kommenden Mittwoch, den 02. November, nachmittags um kurz nach zwei. Rund 100 Mitarbeiter des Dillinger Standortes legen dann nach den Plänen der IGM ihre Arbeit nieder. Gestreikt wird gemeinsam mit den Protestierenden von BSH in Dillingen an der Pforte 1 des Unternehmens. Geplant sind laut einer Mitteilung der IG Metall kurze Redebeiträge, die die Problematik der Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberseite genauer erläutern sollen.

Auch andere schwäbische Firmen werden bestreikt

Gestreikt wird an diesem Mittwoch allerdings nicht nur in Dillingen. Auch im Nachbarlandkreis legen die Mitarbeiter zweier großer Unternehmen ihre Arbeit nieder. In Asbach-Bäumenheim startet bereits vormittags um zehn der Warnstreik von AGCO Fendt und Fendt Caravan. Die IG Metall erwartet hier rund 750 Teilnehmer von AGCO Fendt, sowie 500 Personen von Fendt Caravan. Wie bei Röhm und BSH, sind auch hier im Rahmen des Protests kurze Redebeiträge geplant.