Heavydrive setzt 12 Quadratmeter Glasfassade in Dillingen

Im bayerisch-schwäbischen Dillingen an der Donau setzte das Transport- und Hebeunternehmen Heavydrive aus Tapfheim kürzlich zwei fertig verglaste Hebe-Schiebe-Anlagen mit einer Größe von bis zu 5,9 mal 2,1 Metern. Das besonders komplizierte an der Aufgabe: Die 850 und 650 Kilo schweren Elemente mussten unter einen vier Meter tiefen Vorsprung montiert werden.

Zum Einsatz kam dafür ein Heavydrive Montagekran mit Montagespitze. Die Zufahrt war nur über eine Wiese möglich, die zu dieser Jahreszeit sehr nass war. Jedoch stellte das für das Kettenfahrwerk kein Problem dar. An den Kran wurde ein 3-Achsen-Überkopf-Manipulator mit Spezialanbau adaptiert, der für das Ansaugen von Elementen mit übergroßen Spannweiten entwickelt wurde. Somit saugte die Anlage die Schiebetüren, die leicht nach hinten versetzt waren, problemlos an. Da das Teleskopsystem des Heavydrive Minikrans stufenlos hydraulisch schwenk- und ausfahrbar ist und der Manipulator über Funkfernbedienung in drei Achsen bewegt werden kann, konnten die Monteure die Hebe-Schiebe-Anlagen sicher um die engen Gebäudeecken unter den Vorsprung in die Endposition bringen. Die Elemente wurden dann mit nur mit einfachen Winkeln gesichert und für die anschließende Befestigung war kein extra Hebegerät nötig. Nach dreißig Minuten war die Montage abgeschlossen.

Das Tapfheimer Hebe- und Transportunternehmen hat diese Montage-Lösung bereits öfters angewendet, wie beispielsweise am Frankfurter Osthafen. Dort setzte Heavydrive 10 bis 14 Meter lange, abgesetzte Fassadenelemente in einem Hub. Ein weiteres Großprojekt aus dem vergangenen Jahr wurde unterdessen von der russischen Niederlassung von Heavydrive umgesetzt. In St. Petersburg setzte Heavydrive Scheiben am Laktha Center. Die Montageanlagen werden in den internationalen Heavydrive Lagern vermietet und verkauft.