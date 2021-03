Dillinger Initiative veranstaltet digitale Veranstaltung für Schüler

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Non-Profit-Initiative Startup Teens veranstaltet in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Dillingen im Zuge der „Fit for Job digital“ eine YouTube-Live-Session für Schüler. Gründer und Unternehmensnachfolger teilen ihre Erfahrungen. Darunter unter anderem auch Persönlichkeiten wie den Co-Founder von FlixBus, Daniel Krauss oder Benedikt Steinle, der traditionelles Metzgerhandwerk mit Systemgastronomie mit „Metzgorant Benedikt’s“ verbindet. Sie erzählen über ihre Anfänge als Gründer, über Stolpersteine und Erfolge und geben Einblicke in die Arbeitswelt von morgen.

Jugendliche sollen motiviert werden

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Dillingen möchte dieses Format umsetzen und somit Jugendliche aus dem Landkreis mit Gründertum und Berufsorientierung in Berührung bringen und sie motivieren, ihre Ideen mit Unterstützung weiterzudenken.

„Wir brauchen in unserer Region auch in Zukunft Problemlöser und Menschen, die innovative Ideen entwickeln und umsetzen können. Deshalb möchten wir junge Menschen früh für digitale und unternehmerische Bildung begeistern. In unserem Landkreis steckt viel Potential, das wir mit einem großen Netzwerk und individueller Beratung unterstützen“, betont Christian Weber, Wirtschaftsförderer des Landkreises Dillingen. Bettina Engert, Geschäftsführerin von Startup Teens, ergänzt: „Insbesondere die Förderung junger Mädchen und Frauen liegt mir besonders am Herzen. Sie brauchen Vertrauen in ihre Fähigkeiten und spannende Vorbilder, mit denen sie sich identifizieren können. Beides fördern wir bei jungen Menschen bundesweit und regional Hand in Hand mit Partnern, wie der Wirtschaftsförderung des Landkreises Dillingen.“

Online-Tutorials auf YouTube

Auf dem YouTube-Kanal der Initiative finden Jugendliche in zielgruppengerechten Online-Tutorials nicht nur das Handwerkszeug zum Gründen, sondern es werden auch ihre Kompetenzen im Coden gestärkt. Im aktuell laufenden Workshop können die über 63.000 Abonnenten lernen, wie man eine KI mit Hilfe der Programmiersprache Python programmiert.

Am Donnerstag, 18. März 2021, von 19 bis 20 Uhr findet die Veranstaltung virtuell statt. Hierbei kann jeder Interessent kostenfrei teilnehmen.