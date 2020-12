Fazit: 100 Tage Haus der Wirtschaft Nordschwaben in Dillingen

Das Haus der Wirtschaft Nordschwaben in Dillingen. Foto: IHK Schwaben

Seit drei Monaten ist das Haus der Wirtschaft Nordschwaben in Dillingen im Betrieb. Über die aktuelle Corona-Lage, kurzfristige Herausforderungen und langfristige Trends in der regionalen Wirtschaft hat die IHK zum Jubiläum in einem Online-Gespräch erklärt.