Erfolgreicher Abschluss der Azubis bei Deutz-Fahr

Im Rahmen einer Lossprechungsfeier gratulierten der Geschäftsführer der Deutz- Fahr GmbH Matthias Augenstein, der Betriebsratvorsitzende Hubert Feistle und der Personalleiter Johannes Scherer den Absolventen zur bestandenen Abschlussprüfung.

Alle Auszubildenden konnten in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Seit Jahrzehnten bildet das Unternehmen regelmäßig Fachkräfte für Lagerlogistik, Industriemechaniker/innen sowie Industriekaufleute aus und sichert sich so seinen eigenen Nachwuchs.

Erfolg trotz Corona-Krise

Das letzte Ausbildungsjahr hatte sich aufgrund der Pandemie für die Absolventen nicht so einfach gestaltet wie erwartet. Durch Corona haben sie jedoch eine neue digitale Arbeitsweise kennengelernt, und trotz großer Unsicherheit die Abschlussprüfung erfolgreich gemeistert. „Machen Sie alles, was Sie machen mit Freude und machen Sie das, was Ihnen Spaß macht. – Wer nicht das tut, was einem Spaß macht, wird niemals erfolgreich.“ gab Matthias Augenstein den neuen Kollegen mit auf den beruflichen Weg.

Am Standort von Same Deutz-Fahr in Lauingen. Foto: SDF

Deutz- Fahr zeigte dieses Jahr nicht nur Einsatz für seinen eigenen Nachwuchs, sondern unterstützte auch die von der Flut- Katastrophe in Lauingen betroffenen Landwirte. Somit konnten die Landwirte beispielsweise eine Stundung ihrer Ratenzahlung beantragen oder teilweise beschädigte Traktoren mit Hilfe von Sonderkonditionen beim Kauf von Ersatzteilen wieder in Stand bringen. Falls ein Fahrzeug komplett beschädigt wurde, konnten die Betroffenen eine Sonderfinanzierung mit tilgungsfreier Periode in Anspruch nehmen, um eine Ersatzinvestition zu ermöglichen.

Im September 2017 wurde das Deutz- Fahr Zentrum „Landwirtschaft der Zukunft“ in Lauingen eröffnet. Es soll den Landwirten der Region eine Versorgung mit Ersatzteilen sowie eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtmaschinen bieten können. Des Weiteren können in der zum Zentrum zugehörigen Werkstatt Reparaturen an den Traktoren vorgenommen werden, heißt es in einer Mitteilung.