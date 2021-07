Deutz-Fahr aus Lauingen unterstützt bei Naturkatastrophe

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auch Deutz-Fahr beschäftigt sich mit der aktuellen Überschwemmungskatastrophe und möchte nicht tatenlos zusehen. Deswegen hat sich das Unternehmen dazu entschieden den betroffenen Landwirten und Lohnunternehmern finanzielle Hilfe zu leisten.

Drei verschiedene Optionen für Betroffene

Den Betroffenen werden drei verschiedene Optionen geboten. Flutopfern, die bereits eine Deutz-Fahr Finanzierung haben, können Stundungen der Ratenzahlung beantragen. Wurde der Traktor durch die Katastrophe komplett beschädig, bietet Deutz-Fahr eine Sonderfinanzierung mit tilgungsfreier Periode, um eine Ersatzinvestition zu ermöglichen. Um teilweise beschädigte Maschinen, wieder in Stand zu setzen, bietet Deutz-Fahr den Flutopfern Sonderkonditionen und Sonderfinanzierungen für den Kauf von original Deutz-Fahr Ersatzteilen an. Diese Sonderkonditionen erhalten auch die vielen Helfer, die mit Ihren Deutz-Fahr Traktoren vor Ort, den Opfern zur Seite stehen. Jede Situation wird in einer unkomplizierten Einzelfallentscheidung beurteilt um somit jedem die nötige Hilfe zu bieten. Weitere Informationen erhalten Opfer und Helfer bei den teilnehmenden Deutz-Fahr Vertriebspartnern vor Ort.

Lauinger Same Deutz Fahr schließt Rekordjahr ab

Mitte Mai wurde verkündet: SDF, der italienische Mutterkonzern der Lauinger Same Deutz Fahr Deutschland GmbH, ist mit dem Jahr 2020 zufrieden. Obwohl der Umsatz im ersten Corona-Jahr zurückgegangen ist, erzielte das Unternehmen das beste EBITDA der Firmengeschichte. Was das für das Jahr 2021 bedeutet.

SDF schließt Kooperation nach Kasachstan

SDF wurde im April als Technologiepartner für die Entwicklung der landwirtschaftlichen Mechanisierung in Kasachstan ausgewählt. Das Projekt, in das auch die Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH mit Sitz in Lauingen stark eingebunden sein wird, ist fester Bestandteil des nationalen Industrialisierungsplans, den die Regierung und der Minister für die Entwicklung von Industrie und Infrastrukturen umsetzen wollen.