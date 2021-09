Gruma-Auszubildende starten in Friedberg ins Berufsleben

In diesem Jahr starteten 22 junge Menschen ihre Berufsausbildung bei Gruma in Friedberg mit dem Willkommenstag. Dabei lernten die sie zuerst das Unternehmen, dessen Geschäftsführung und nicht zuletzt auch sich gegenseitig kennen. All das unter Einhaltung der aktuellen Vorschriften und Hygieneregeln zur Eindämmung von Corona, bestätigt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Gruma freut sich über Fachkräfte der Zukunft Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir heißen den diesjährigen Nachwuchs herzlich willkommen“, sagte Gabriella Kemény, Leitung Personalabteilung. Außerdem ergänzte sie: „Wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr wieder so viele junge Menschen auf Ihrem Weg in das Berufsleben zu begleiten. Unser Unternehmenserfolg basiert auf bestens aus- und sich stets weiterbildenden sowie äußerst loyalen Mitarbeitern. Insofern ist es in unserem eigenen Interesse, qualifizierte Fachkräfte selbst auszubilden und auch zu halten.”

Ausbildung in verschiedenen Berufsfeldern Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Gruma bildet sowohl im kaufmännischen als auch technischen Bereich aus: zwölf der neuen Auszubildenden starten als Land- und Baumaschinenmechatroniker beziehungsweise allgemeine Mechatroniker; zehn werden zu Kaufleuten für Groß- und Außenhandelsmanagement, Kaufleuten für Büromanagement und zu Handelsfachwirten im Abiturientenprogramm ausgebildet. Neu ist seit diesem Jahr der Ausbildungsberuf Fachkraft für Lagerlogistik.

Die Azubis werden auf die verschiedenen Niederlassungen von Gruma in Friedberg bei Augsburg, Garching bei München, Egg an der Günz, Germaringen sowie auf die Tochterunternehmen, Deutz-Fahr Zentrum GmbH und Schefer Mietstapler GmbH aufgeteilt. Doch bevor die jungen Berufsanfänger in die eigentlichen Abteilungen wechseln, absolvieren sie aktuell eine Einführungswoche am Heimatstandort Friedberg, bei der sie unter anderem den Staplerführerschein erwerben.

Vorbereitung auf Ausbildungsjahr 2022 Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auch im kommenden Ausbildungsjahr 2022 schreibt Gruma Ausbildungsplätze in kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufen aus. Hierzu führt das Unternehmen bereits die ersten Vorstellungsgespräche. Bewerbungseingänge werden nach Angaben des Unternehmens ganzjährig berücksichtigt

Das Unternehmen Gruma Nutzfahrzeuge GmbH mit Hauptsitz in Friedberg bei Augsburg verkauft, wartet und vermietet Gabelstapler sowie Land- und Kommunaltechnik der jeweiligen Marktführer.