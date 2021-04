SDF schließt Kooperation nach Kasachstan

SDF, ein italienischer Konzern, der im Bereich von Traktoren und Erntemaschinen agiert, wurde jetzt als Technologiepartner für die Entwicklung der landwirtschaftlichen Mechanisierung in Kasachstan ausgewählt. Das Projekt, in das auch die Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH mit Sitz in Lauingen stark eingebunden sein wird, ist fester Bestandteil des nationalen Industrialisierungsplans, den die Regierung und der Minister für die Entwicklung von Industrie und Infrastrukturen umsetzen wollen.

Die Vereinbarung zu der Kooperation wurde nun in Kostanay, im Norden Kasachstans, mit dem kasachischen Premierminister Askar Mamin unterzeichnet. Sie beinhaltet unter anderem, dass SDF der Agromash Holding, einem der wichtigsten Produktionszentren für Landmaschinen in Kasachstan, sein Know-how im Bereich der technologischen Innovation und seine Erfahrung bei der Herstellung von Hochleistungstraktoren und Mähdreschern zur Verfügung wird. Zudem soll das Unternehmen laut einer Mitteilung die Agromash Holding bei einem mehrjährigen Lokalisierungsprozess „Made with Italy“-Prozess begleiten. SDF wurde aus einer Liste von Kandidaten mit großen internationalen Akteuren des Sektors ausgewählt. Ausschlaggebend für die Wahl sei die technologische Ausrichtung des Unternehmens mit Schwerpunkt auf nachhaltiger Landwirtschaft und Precision Farming gewesen, heißt es auf Seiten von SDF. Außerdem sei das Unternehmen zu einem „Treiber der digitalen Transformation in der Landwirtschaft“ geworden. Unterdessen hat SDF an anderer Stelle beschlossen, internationales Netzwerken einzuschränken und verkündete 2021 auf sämtliche Messen zu verzichten.

„Wir sind stolz darauf, Partner von Agromash in dieser wichtigen internationalen Kooperationsvereinbarung zu sein“, sagte Lodovico Bussolati, CEO von SDF. „In fast einem Jahrhundert unserer Geschäftstätigkeit war die Forschung für technologische Innovationen der Motor unseres Wachstums. Die Möglichkeit zu haben, mit unseren Fähigkeiten zur Mechanisierung der Landwirtschaft in der wichtigsten Wirtschaftsmacht Zentralasiens beizutragen, ist eine Anerkennung für die harte Arbeit, die wir jeden Tag leisten, um der weltweiten Landwirtschaft zu helfen, in eine zunehmend nachhaltige Richtung zu wachsen.“

Lodovico Bussolati, CEO von SDF. Foto: SDF

Die Partnerschaft, die durch die Vermittlung und Unterstützung der kasachischen Botschaft in Rom und der italienischen Botschaft in Nur-Sultan ermöglicht wurde, ist Teil des strategischen Prozesses der internationalen Expansion von SDF, der die Tür zu einer der führenden Wirtschaftsmächte in Zentralasien öffnen soll. Das Land hat einen starken Fokus auf die Landwirtschaft, der Sektor beschäftigt fast ein Viertel der aktiven Bevölkerung. Kasachstan gilt laut FAO als eines der fünf Länder mit dem größten Entwicklungspotenzial. In 2020 stieg die landwirtschaftliche Produktion um 5,6 Prozent und überstieg 12 Milliarden Euro, außerdem erhöhten sich die Investitionen in diesem Sektor um 15 Prozent.