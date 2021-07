BSH Hausgeräte feiert Meilenstein in Dillingen

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Bereits seit 1976 fertigt die BSH Hausgeräte GmbH am Standort Dillingen Geschirrspüler. Nach 45 Jahren lief nun ein besonderes Jubiläumsgerät vom Band: der 75-millionste Geschirrspüler. Am Standort werden laut einer Pressemeldung über 2.000 Varianten an Geschirrspülern gefertigt, die sich in Größe, Form, Farbe sowie Technologie und Ausstattung unterscheiden.

Das sagt der Standortleiter

Standortleiter Claus Köther bedankt sich bei den Mitarbeitenden: „Ich bin sehr stolz auf unser Team, das hier Tag für Tag Höchstleistungen erbringt. Mit Leidenschaft und Kompetenz setzen wir neue Maßstäbe in der Produktion von Geschirrspülern. Für die Zukunft sind wir gut aufgestellt, um gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden die Erfolgsgeschichte des Standortes Dillingen fortzuschreiben.” Produktionsleiter Karl Pöhlmann ergänzt: „Die Produktion des 75-millionsten Geschirrspülers ist ein weiterer Meilenstein für unseren Standort. Ich bin stolz, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Teil dieses Erfolges zu sein.“

Detlef Schulze, Leiter Produktion im Produktbereich Geschirrspülen, möchte die Bedeutung der Digitalisierung für die Zukunft der Spüler hervorheben: „75 Millionen produzierte Geschirrspüler sind ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte des Standortes Dillingen – sie stehen für Innovation, Kompetenz, Qualität, Nachhaltigkeit und höchste Zuverlässigkeit. Das Jubiläumsgerät ist dank verbautem SystemMaster voll vernetzungs- und updatefähig und kann durch den Besitzer einfach an die individuellen Lebensgewohnheiten angepasst werden.“

2.700 Mitarbeiter am Standort

Das Unternehmen BSH beschäftigt am Standort Dillingen mehr als 2.700 Mitarbeiter. Das Werk ist laut der Firma selbst eine der weltweit größten Produktionsstätten für Geschirrspüler. Am Standort ist auch das globale Technologiezentrum für Geschirrspüler angesiedelt. Bis Ende Juli wurden in Dillingen über 75 Millionen Geschirrspüler gefertigt.

Der Geschirrspüler-Hersteller hat in Dillingen im Jahr 2019 seinen Standort erweitert.