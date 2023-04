Umleitung von Straßenbahn- und Buslinien aufgrund von Bauarbeiten

Verkehrsbehinderungen

Symbolbild. Es kommt zu Behinderungen im Verkehr. Foto: Mario De Mattia / pixelio

Bereits im März kamen drei neue Bauarbeiten auf den Straßen Augsburgs hinzu, welche für Verkehrseinschränkungen sorgten. Jetzt ist auch der Straßenbahn- und Busverkehr betroffen. Informiert werden die Fahrgäste jeweils mit Anzeigen und Aushängen an den Haltestellen, Ansagen in den Fahrzeugen und Flyern.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Beeinträchtigung der Straßenbahnlinien

In der zweiten Woche der Osterferien kann die Straßenbahnlinie 6 in Richtung Stadtbergen nur bis zur Haltestelle „Pfersee“ fahren. Grund hierfür sind Bauarbeiten an einem Abwasserkanal. Von Dienstag, den 11. April bis voraussichtlich Samstag, den 15. April wendet sie danach über die Ersatzhaltestelle „Bürgermeister-Bohl-Straße“ zur Haltestelle „Pfersee“ stadteinwärts. Als Ersatzverkehr zwischen der Haltestelle „Pfersee“ und der Endhaltestelle Stadtbergen fährt der Ersatzbus B6, welches die Straßenbahn- bzw. Ersatzhaltestellen auf dem Linienweg bedient.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Zwei Buslinien müssen umgeleitet werden

Nach den Osterferien, von Montag, den 17. April bis voraussichtlich Mitte Juni, wird die Bushaltestelle „Klausstraße“ in Lechhausen saniert. Betroffene Buslinien, die nicht über die „Klausstraße“ fahren werden können, sind die Buslinie 23 und die Nachtbuslinie 93. Stattdessen werden sie stadtauswärts über die „Tauroggener Straße“ und stadteinwärts über die „Rechte Brand Straße“ umgeleitet. Zudem werden Ersatzhaltestellen Brunnenstraße, Klausstraße, Kleesiedlung, Kurt-Schumacher-Straße und Steinerne Furth eingerichtet.