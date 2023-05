Das sind die aktuellen Baumaßnahmen in Augsburg

Verkehrsbehinderung

Symbolbild. Diese Baumaßnahmen werden im Stadtgebiet durchgeführt. Foto: Mario De Mattia/pixelio

Diesen Frühling und Sommer steht einiges an: Fernwärmearbeiten, mehrere Baumaßnahmen auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße und der Umbau des Mittleren Graben sind geplant. Hier sind alle wichtigen Informationen zu neuen und bereits laufenden Baumaßnahmen.

Neue Baumaßnahmen

Der nördliche Gehwegbereich und Parkstreifen am Perlachberg werden für Baumaßnahmen abschnittweise gesperrt. Im vergangenen Jahr fanden da durch die Stadtwerke bereits Arbeiten an den Stromleitungen statt. Um diese zu finalisieren, wird die Oberfläche wieder ordnungsgemäß hergestellt. Der Hintere Perlachberg wird dafür ab dem Einmündungsbereich gesperrt. Die Zufahrt über die Sterngasse ist jedoch bis zum Baustellenbereich möglich. Zeitgleich wird die Verbindungstreppe zwischen Fischmarkt und am Hinteren Perlachberg von der Abteilung Wasser- und Brückenbau saniert. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich bis zum 23. Juni abgeschlossenen sein.

Bereits laufende Maßnahmen

Seit Montag, dem 15. Mai finden in der Bürgermeister-Ackermann-Straße stadteinwärts zwischen der Kriegshaberstraße und der Anschlussstelle zur B17 Sanierungsarbeiten statt. Die Bushaltestellen und die Geh- und Radwege werden in diesem Bereich saniert. Für die Bauarbeiten ist eine Spur stadteinwärts vorübergehend gesperrt. Vom Wochenende des neunten bis zwölften Juni werden die Hauptarbeiten der Straßendeckensanierung stattfinden. Die Arbeiten werden dafür teilweise auch nachts stattfinden. An diesem Wochenende muss der betroffene Abschnitt der Straße stadteinwärts komplett gesperrt werden. Fahrverkehr, Fuß- und Radverkehr und die Linie 32 werden dafür umgeleitet. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 12. Juni beendet.

Eine weitere Baustelle in der Bürgermeister-Ackermann-Straße entsteht durch Messungen an den Wasserleitungen, die die Stadt Augsburg durchführen muss. Eine Fahrspur wird stadteinwärts zwischen der Luther-King-Straße und Sommestraße gesperrt. Zeitweise muss die Einfahrt von der Bürgermeister-Ackermann-Straße in die Luther-King-Straße Ost (beim Aldi) gesperrt werden. Eine Zufahrt über die Luther-King-Straße West ist allerdings möglich. Die Arbeiten haben in den Osterferien begonnen und werden noch mehrere Wochen andauern.

Der Mittlere Graben wird seit dem sechsten März grundlegend erneuert. Unter anderem werden Fahrbahn, Gehwege und Gleise saniert, sowie ein Fahrstreifen für den Radverkehr markiert und ein Blindenleitsystem installiert. Für den Fuß- und Radverkehr wird ein Notweg eingerichtet. Der Fahrzeugverkehr vom Vogeltor kommend wird über die Jakoberstraße/ Lauterlech und Henisiusstraße umgeleitet. Für den Verkehr Richtung Süden wird eine Umleitung über die Pilgerhausstraße/Jakobertor und Jakoberwallstraße eingerichtet. Ab den Sommerferien ist der Mittlere Graben Richtung Süden bis zur Barfüßerstraße als Einbahnstraße wieder befahrbar. Der Mittlere Graben ist eine innerstädtische Hauptverbindungsache, daher kann es durch die Baumaßnahmen zu Stauungen kommen. Auch die Buslinie 32 wird durch die Arbeiten umgeleitet: In Richtung Pfersee Süd zwischen den Haltestellen Barfüßerbrücke/Brechthaus und Klinik Vincentinum und in Richtung Bergstraße zwischen den Haltestellen Klinik Vincentinum und City-Galerie/VHS. Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte November abgeschlossen sein.

Da am Josefinum Umbaumaßnahmen stattfinden, ist die Kapellenstraße zwischen August-Wessels-Straße und Mendelssohnstraße für den gesamten Fahrzeugverkehr vollgesperrt. Die Anton-Bruckner-Straße kann bis zur Einmündung Hans-Sachs-Straße befahren werden. Der Haupteingang des Josefinums wird auf die Westseite des Gebäudes verlegt. Fußgänger können den verlegten Haupteingang über den Josef-Kerker-Weg sowie von Norden kommend, über die Hirblinger Straße erreichen. Die Gesamtmaßnahme dauert voraussichtlich bis Ende April 2025.

An der Spitalbachbrücke im Siebentischwald laufen Sanierungsarbeiten. Die Professor-Steinbacher-Straße wird für den Fahrzeugverkehr vollgesperrt. Der Fuß- und Radverkehr wird umgeleitet. Nach den Brückenbauarbeiten erfolgt außerdem noch eine Deckensanierung der Geh- und Radwege in der Prof.-Steinbacher-Straße und im Dr.-Ziegenspeck-Weg. Die gesamte Maßnahme ist bis Juli abgeschlossen.

In der Zugspitzstraße und der Karwendelstraße werden seit Ende Februar Fernwärmeleitungen verlegt. Während der Bauarbeiten sind die Zugspitz- und Karwendelstraße in den jeweiligen Baubereichen für den Verkehr gesperrt. Die Umleitungen führen stadtauswärts über die Blücherstraße auf die AIC25 (Anschlussstelle Gewerbegebiet) und dann bis zur B300. Stadteinwärts wird der Verkehr über die Friedberger Straße in die Berliner Allee bis Amagasaki-Allee geführt. Die Baumaßnahmen in der Karwendelstraße sind Ende Juni, in der Zugspitzstraße voraussichtlich im Oktober abgeschlossen.

In der Riedingerstraße West und der Dieselstraße werden ebenfalls Fernwärmearbeiten, allerdings aus dem letzten Jahr, fortgeführt. Im Bereich der Kreuzungen Donauwörther Straße und Äußere Uferstraße ist die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen auf nur jeweils einer Spur befahrbar. Im Einmündungsbereich der Hoferstraße finden ebenfalls Arbeiten statt, wodurch es zu einer Spurverschwenkung kommt. Dadurch ist das Linksabbiegen auf der Dieselstraße aus der Fahrtrichtung Ost kommend, in die Flurstraße bis voraussichtlich Mitte März nicht mehr möglich. Die Arbeiten werden voraussichtlich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 2023 fertig gestellt.

Auch in der Eberlestraße, dem Mettlochgässchen/Annastraße und der Karlsbader Straße finden Fernwärmearbeiten statt. In der Eberlestraße ist der Bereich zwischen der Zweibrückenstraße und der Kirchbergstraße seit Montag, den 27. Februar vollgesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Mai. Im Eck Mettlochgässchen/Annastraße kommt es wegen der Baustelleneinrichtung an dieser Stelle zu einer Engstelle. Das Mettlochgässchen kann zu Fuß jedoch von der Annastraße über einen Notweg erreicht werden. Die Arbeiten sind voraussichtlich Ende Mai vollständig abgeschlossen. In der Kirchbergstraße werden die Arbeiten unter Vollsperrung in Abschnitten zwischen der Jenaer Straße und der Dr.-Schmelzing-Straße durchgeführt. Im Anschluss wechselt die Baumaßnahme noch in die Dr.-Schmelzing-Straße und wird dort fortgeführt. Die Arbeiten werden mehrere Monate andauern.