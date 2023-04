Augsburg Open vermerkt erfolgreichen Vorverkaufsstart

Event

Augsburg Open bietet die Gelegenheit, hinter die sonst verschlossenen Türen zahlreicher Unternehmen, Institutionen und Vereine zu blicken (Abbildung: City-Galerie). Foto: Sophia Henze

Vom 4. bis zum 7. Mai finden auch in diesem Jahr die Augsburg Open statt. Zahlreiche Führungen sind bereits ausgebucht, jedoch gibt es viele weitere Angebote, auf die es sich lohnt, einen Blick zu werfen.

Mit insgesamt 450 Führungen gibt es in diesem Jahr ein facettenreiches Angebot. Bereits über 30 Angebote davon sind bereits komplett ausgebucht. Die Vielfalt Augsburgs ist bei hunderten Führungen bei 90 Anbietern (Stand: 3. April) zu entdecken.

Hinter verschlossene Türen blicken

Das Augsburg Open richtet sich dabei an Interessierte alles Altersgruppen, die hinter die Fassade von Unternehmen, Institutionen und Vereinen in Augsburg und der Region schauen wollen. Pro erworbenen Bändchen können bis zu sechs Führungen gebucht werden. Das Bändchen gilt zugleich während den Veranstaltungstagen als kostenloser Fahrschein für Bus und Straßenbahn in der Innenraumzone Augsburgs.

Das gibt es zu entdecken

Plätze gibt es noch für die Panther-Führung durch das Curt-Frenzel-Stadion, einen Besuch des Maschinenbauherstellers Autefa Solutions Germany, eine Lesung im Bett mit Krimi-Geschichten bei Betten Huber oder einen Brennereibesuch in der Destillerie Zott in Ustersbach. Auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt eröffnet die Tore seiner Hallen. Möglich ist auch eine Besichtigung der sonst verschlossenen Dominikanerkirche von den Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Anmeldungen sind noch bis zum 24. April möglich.