Hier wird in Augsburg im März gebaut

Verkehrsbehinderungen

Symbolbild. Das sind die aktuellen Baustellen im Stadtgebiet Augsburg. Foto: segovax / pixelio.de

Viele der für dieses Jahr angesetzten Bauarbeiten in Augsburg sind bereits in vollem Gange. Jetzt sind neue Termine für den März dazugekommen.

Zu den bereits angekündigten Bauarbeiten im Augsburger Stadtgebiet 2023 kommen jetzt drei weitere dazu. Diese sollen noch im März beginnen. Alle aktuellen Informationen sowie Hinweise zu eventuellen Verkehrseinschränkungen sind hier zusammengefasst.

Kanalverlegungsarbeiten am Hunoldsgraben

Ab Mittwoch, den 22. März, ist der Hunoldsgraben auf Höhe der der Hausnummer 24 für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Grund sind Kanalverlegungsarbeiten. Die Sperrung beginnt bereits ab der Einmündung Judenberg. Anlieger können den Bereich vom Elias-Holl-Platz bis zur Baustelle befahren. Fußgänger können durchgehend verkehrssicher passieren. Die Dauer der Bauarbeiten beträgt voraussichtlich bis Ende April.

Wartungsarbeiten an der Nagahama-Allee

Wegen Wartungsarbeiten des Mobilitäts- und Tiefbauamtes kommt es in der Nacht vom 23. März im Tunnel an der Nagahama-Allee zu Einschränkungen. Voraussichtlich wird jeweils eine Fahrspur pro Fahrtrichtung entfallen. Die Maßnahmen sind zwischen 18 Uhr und 05:00 Uhr angesetzt, danach ist der Tunnel wieder regulär befahrbar.

Bauarbeiten in Karwendel- und Zugspitzstraße

In der Zugspitzstraße wird bereits seit Ende Februar gebaut, denn hier werden von den Stadtwerken Augsburg Fernwärmeleitungen verlegt. Seit dem 20. März werden auch in der Karwendelstraße mehrere Fernwärmehausanschlüsse gebaut. Außerdem werden die Wasserleitungen saniert. Während der Bauarbeiten sind beide Straßen in den jeweiligen Bereichen für den Verkehr gesperrt. Fußgänger werden an den Baustellen vorbeigeführt, die Zufahrt zu den Geschäften ist gewährleistet. Der Fahrzeugverkehr wird stadtauswärts über die Blücherstraße auf die AIC25 (Anschlussstelle Gewerbegebiet) und dann bis zur B300 umgeleitet. Stadteinwärts werden die Fahrzeuge über die Friedberger Straße in die Berliner Allee bis Amagasaki-Allee geführt. Die Baumaßnahmen in der Karwendelstraße werden voraussichtlich im Juni abgeschlossen sein, der Rest soll bis Ende Oktober fertiggestellt werden.