Sparda-Bank Augsburg ernennt neuen Prokuristen

Positionsneubesetzung

Stefan Kapusta ist der neue Prokurist der Sparda-Bank Augsburg eG. Foto: Sparda-Bank Augsburg eG

Der Vorstand und Aufsichtsrat der Sparda-Bank Augsburg haben Stefan Kapusta mit Wirkung zum 1. April 2023 Prokura verliehen. Damit besetzten sie eine wichtige Führungsposition der Bank neu.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das ist Stefan Kapusta

Der 32-Jährige verantwortet seit mehreren Jahren als Bereichsleiter die Ressorts Marktfolge und IT. Begonnen hat er seine Karriere als Auszubildender und war anschließend in verschiedenen Positionen im Vertrieb tätig. Zuletzt prägte er den Vertrieb sowie die Interne Revision als stellvertretender Bereichsleiter mit. In den über 15 Jahren seiner Tätigkeit erwarb Kapusta zudem den akademischen Grad des „Master of Arts“ und den „diplomierten Bankbetriebswirt“ an der Akademie Deutscher Genossenschaften.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Vorstandssitzender der Sparda-Bank über diese Entscheidung

„Herr Kapusta hat in verschiedenen Funktionen wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung unserer Bank beigetragen. Mit der Erteilung der Prokura bringen wir unsere Anerkennung dafür zum Ausdruck. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Entscheidung die Weichen für die Zukunft richtig gestellt haben.“, lauten die Worte des Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Augsburg, Ralph Puschner.