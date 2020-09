Stadtsparkasse Augsburg hat neuen Ausbildungsberuf gestartet

Die Stadtsparkasse Augsburg hat die Palette ihrer Ausbildungsberufe erweitert: Zusätzlich zum Berufsbild des Bankkaufmanns starteten pünktlich zum jährlichen Ausbildungsbeginn am 1. September auch „Servicefachkräfte für Dialogmarketing“ ihren zweijährigen Berufsweg bei dem Kreditinstitut.

Junge Menschen als tragende Säule der Sparkassen

Vorstandsvorsitzender Rolf Settelmeier begrüßte die 11 Damen und 13 Herren an ihrem ersten Arbeitstag und stellte fest: „Für die Zukunft der Sparkassen in der globalen Finanzwelt sind junge Menschen, die sich mit dem Geschäftsmodell der Sparkasse identifizieren, die tragende Säule. Auf ihre Aufgabe, Tradition und Moderne in einer digitalen Welt zu verbinden, bereiten wir unsere Auszubildenden mit exzellenten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten vor und fördern jeden neuen Jahrgang dabei."

Trainings, Workshops und Coachings

Die Auszubildenden werden unter anderem mit Trainings, Workshops und Coachings intensiv auf ihre Tätigkeit in der Kundenberatung vorbereitet. Neben einer fundierten fachlichen Ausbildung, lege die Stadtsparkasse Augsburg auch großen Wert auf die persönliche Entfaltung ihrer Auszubildenden. Nach der Ausbildung stehe den Absolventen dann eine Vielzahl von Weiterbildungsmöglichkeiten offen. Wer sich für eine Ausbildung interessiert, erhält nähere Informationen auf der Homepage der Stadtsparkasse Augsburg.

Wolfgang Tinzmann: Seit August Vorstandsmitglied

Erst kürzlich hat Wolfgang Tinzmann, ist seit kurzem Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse Augsburg, im Interview verraten, wie seine ersten Tage im Amt verlaufen sind, welche Aufgaben er in seinem neuen Beruf übernommen hat, welche Themen er zukünftig verstärkt angehen möchte und worauf er sich besonders freut.

Über die Stadtsparkasse Augsburg

Die Stadtsparkasse Augsburg ist ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut mit Sitz in der bayerisch-schwäbischen Stadt Augsburg. Ihr Geschäftsgebiet umfasst die Stadt Augsburg sowie den südlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg, außerdem gemäß Satzung den Landkreis Augsburg