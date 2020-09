Sparkasse Ulm begrüßt neue Auszubildende

20 junge Menschen werden bei der Sparkasse Ulm zukünftig in die Welt der Finanzen eintauchen. Die neuen Auszubildenden haben sich für Berufswege entschieden, die kommunikativ und nah an den Menschen in der Region sind. Vom ersten Tag an werden die Neustarter intensiv begleitet und haben die Möglichkeit, von den vielfältigen Entwicklungschancen innerhalb der Sparkasse zu profitieren.

Einer der wichtigsten Ausbildungsbetriebe der Region

Beim größten Kreditinstitut der Region beginnen in diesem Jahr 17 Bankkaufleute und Finanzassistenten, ein Kaufmann im E-Commerce sowie zwei Nachwuchskräfte, die an der Sparkassenakademie beziehungsweise an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg studieren. Mit ihren insgesamt rund 50 Auszubildenden zählt die Sparkasse Ulm zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben im Wirtschaftraum Alb-Donau/Ulm.

Beachtung der Bedürfnisse der Mitarbeiter

Mit ihrer strategischen Personalentwicklung geht die Sparkasse Ulm auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer rund 1.000 Mitarbeiter ein. So unterstütze sie von der Ausbildung bis zum Austritt die persönlichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten, gewährleiste die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, fördere das Gesundheitsmanagement und biete eine Vielzahl an freiwilligen Zusatzleistungen sowie flexible Arbeitszeitmodelle.

Diese Bereiche lernen die neuen Azubis in Zukunft kennen

Während ihrer Ausbildung bekommen die Auszubildenden einen Einblick in die verschiedenen Bereiche der Sparkasse Ulm. Sie dürfen sich folglich auf Aufgaben vom Service über die Kundenberatung bis hin zum Firmenkundengeschäft freuen. Darüber hinaus sollen die Azubis durch interne Bildungsangebote, Fachseminare, Verkaufstrainings, Projektarbeiten sowie unter anderem durch die Teilnahme an einem Sozialprojekt persönlich und fachlich gefördert werden.

Über die Sparkasse Ulm

Durch Engagement, das über die normalen Bankgeschäfte hinausgeht, will die Sparkasse Ulm ihre Verbundenheit zu ihrem Geschäftsgebiet, dem Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm zeigen. Als Arbeitgeber und Ausbilder, als Förderer der Wirtschaft, als Steuerzahler und Auftraggeber und nicht zuletzt als Spender und Sponsor, wirbt die Sparkasse Ulm mit ihrer großen Verantwortung für die Unternehmen und die über 300.000 Einwohner ihres Geschäftsgebietes.