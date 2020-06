Stadt Gersthofen bedankt sich bei Helfern mit Autokino-Besuch

In Zeiten von Corona sind viele Menschen und Berufsgruppen außergewöhnlich gefordert. Die Stadt Gersthofen will nun denjenigen Personen danken, die sich in den vergangenen Wochen besonders stark für das Wohl der Allgemeinheit einbrachten. Deshalb wurden Mitarbeiter der Gersthofer Seniorenheime, Ehrenamtliche des Bayerischen Roten Kreuz sowie Mitarbeiter der Verwaltung und des staatlichen Gesundheitsamts im Landratsamt Augsburg zu einer exklusiven Autokinovorstellung mit der bayerischen Komödie „Leberkäsjunkie“ eingeladen.

„Eine Gesellschaft kann überdurchschnittliches leisten“



Der erste Bürgermeister Michael Wörle sagt dazu „Die vergangenen Wochen und Monate haben gezeigt, dass unsere Gesellschaft zusammenwachsen und überdurchschnittliches leisten kann. Corona bedeutete viel Verzicht, aber an vielen Stellen auch einen enormen Arbeitsaufwand. Gestemmt werden konnte dies nur durch das bedingungslose Engagement in den verschiedensten Bereichen und wir wollten dafür deutlich „Danke“ sagen. Darum versendeten wir insgesamt 300 Einladungen zu einer Autokinovorstellung am 1. Juni und freuen uns sehr, dass so viele Gäste dieser Einladung folgten. Natürlich kann ein Autokinoticket nicht den gesamten Einsatz der vergangenen Wochen aufwiegen – aber es ist ein Signal aus der Stadtverwaltung, dass wir an all die denken, die sich für andere einsetzen. Und das kann man nicht oft genug betonen.“

Autokino-Premiere in Gersthofen

Erst Ende Mai hat das Autokino in Gersthofen seine Premiere gefeiert. Das Event war das erste Autokino im Landkreis. Der Film flimmerte über die Leinwand auf dem Festplatz in Gersthofen und hunderte Besucher schauten von ihren Autos aus gemeinsam eine Komödie. Das Kinoevent ist vorerst bis zum 25. Juni 2020 geplant und findet jeden Abend statt. Interessenten sollen ihren Ticketkauf rechtzeitig planen, die ersten Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.