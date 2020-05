Liliom Kino Augsburg: Autokino hat Premiere gefeiert

Bereits Ende April wurde verkündet, dass das Liliom Kino Augsburg in der Vorbereitung für ein Autokino steckt. Am 27. Mai hat nun die Premiere stattgefunden. Das Event war das erste Autokino im Landkreis. Der Film flimmerte über die Leinwand auf dem Festplatz in Gersthofen und hunderte Besucher schauten von ihren Autos aus die schwäbische Erfolgskomödie „Die 1000 Glotzblöbbl vom Dr. Mabuse“, synchronisiert von Dodokay.

Engagierte Unterstützung der Stadt Gersthofen

Das Betreiberduo des Liliom Kinos in Augsburg, Daniela Bergauer und Michael Hehl, freuen sich sehr über den gelungenen Start und die großartige Resonanz: „Der Kartenvorverkauf lief spitze und auch kurzfristig sicherten sich noch viele Besucher online ihre Tickets. Insgesamt zählten wir rund 200 Fahrzeuge beim ersten Autokinoabend – ein toller Erfolgsbeweis für uns und die Stadt Gersthofen, welche uns bei all unseren Fragen und Anliegen sehr engagierte unterstützte.“

„Programm verspricht jede Menge Abwechslung“

Auch Erster Bürgermeister Michael Wörle zeigte sich begeistert und dankt den Organisatoren „Das nach der langen Zeit des Verzichts durch Corona in den vergangenen Wochen viele Menschen Lust auf etwas Neues haben, haben wir erwartet. Doch dass gleich so viele Besucher kommen, war schon eine tolle Überraschung. Dass wir mit der Liliom Geschäftsführung einen solch zuverlässigen Veranstalter für das erste Autokino in Augsburg Stadt und Land nach Gersthofen holen konnten, ist ein echter Glücksfall. Die Abläufe auf dem Platz liefen reibungslos und das Programm verspricht auch in den nächsten Wochen jede Menge Abwechslung. Ich kann also alle Filmfans nur dazu aufrufen: Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen Kinoabend der Extraklasse, mit Retro-Charme und richtig guten Streifen.“

Autokino vorerst bis Ende Juni geplant

Das Kinoevent ist vorerst bis zum 25. Juni 2020 geplant und findet jeden Abend statt. Interessenten sollen ihren Ticketkauf rechtzeitig planen, die ersten Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.