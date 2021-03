Sonntag & Partner betreut Share Deal in der Baumarktbranche

Die Schmidt‘s Handelsgesellschaft mbH, mit Sitz in Bürs (Österreich) hat im Rahmen eines Share Deals 70 Prozent der Geschäftsanteile an der markenbaumarkt24 GmbH mit Sitz in Wilnsdorf in Nordrhein-Westfalen erworben. Gleichzeitig wurde eine langjährige Kooperationsvereinbarung mit den Gründern abgeschlossen. Für die Schmidt’s Handelsgesellschaft ermöglichte die Transaktion den Einstieg in den Online Baumarkthandel in Deutschland. Betreut wurde das Projekt dabei unter anderem von der Augsburger Kanzlei Sonntag & Partner. Gegenstand der markenbaumarkt24 GmbH ist der Online Handel und Verkauf von Artikeln der stationären Baumarktbranche sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und der Online Handel und Verkauf von Produkten für den Bedarf von Hobby & Garten, Sport, Freizeit, Kleidung & Schuhe. Dazu kommen außerdem die Segmente Auto & Motorrad, Camping & Outdoor, Küchen & Haushalt und Elektronik & Multimedia.

Diese Betreuer begleiteten die Transaktion Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Von Seiten der Schmidt’s Handelsgesellschaft mbH betreute Sonntag & Partner mit diesen Augsburger Kollegen das Untenrehmen: Dr. Thomas Rau und Mikhail B. Rasumny (Federführung), Carmen Anhorn (alle Corporate/M&A), Dr. Thomas Sanna, Dr. Tobias Schädle, Güler Kiral (alle Steuer), Gabriele Falch, Reinmar Hagner (beide Arbeitsrecht), Dr. Viktor Stepien (Datenschutz), Marco Meynhardt (Immobilienrecht), Julian N. Modi und Robin Fiedler (beide IT/IP), Alessandra Schnell und Laura Hamberger (beide Commercial). Auf Seiten der markenbaumarkt24 GmbH betreuten von VCvF.legal aus Düsseldorf Dr. Patrick Vogt und Antonio Calderón (beide M&A) die Transaktion. Von Kaempfer Consult & Invest GmbH Hans-Christian Kämpfer (M&A Berater).

Beratung Steuer- und Rechtsfragen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

An den süddeutschen Standorten ist die Kanzlei Sonntag & Partner bundesweit sowie im internationalen Umfeld tätig. Sie agiert mit ihren Mandanten aus dem gehobenen Mittelstand in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung. Die jeweilig projektbezogene Teamzusammenstellung sowie der fachübergreifende und integrierte Beratungsansatz zielen auf eine präzise Lösungsentwicklung und Lösungsumsetzung – je nach individuellem Bedarf der Mandanten – ab. Zusätzlich zum Kanzleiprofil wird die Dienstleistungspalette durch Family Office-Dienstleistungen, Vermögensbetreuung, IT-Consulting und Smart Tax-Steuerberatung ergänzt.

Familienunternehmen seit über 100 Jahren Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Schmidt’s Handelsgesellschaft mbH ist ein überregionaler Akteur in Sachen Bau, Tiefbauprodukte, Beschläge, Werkzeuge, Maschinen, Betriebseinrichtung, chemische und technische Produkte, Arbeitsbekleidung, Befestigungstechnik sowie Garten und Motorist. Das seit über 130 Jahren bestehende Familienunternehmen gehört zu den ältesten Unternehmen im Eisenwarenfachgroßhandel in Europa. Schmidts beschäftigt an den 14 österreichischen Standorten rund 720 Mitarbeiter und befindet sich zu 100 Prozent in Familienbesitz.