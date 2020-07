Sonntag & Partner möchte Steuerberatung digitaler abwickeln

Die Kanzlei Sonntag & Partner hat ein neues Unternehmen gegründet. Sonntag Smart Tax GmbH heißt es und verfolgt das Ziel, Steuerberatungsleistungen moderner zu gestalten. Dabei konzentriere sich das junge Start-Up auf die vollständig digitale und medienbruchfreie Bearbeitung der Fälle, heißt es in einer Mitteilung. Auf Basis moderner Technik und dem Einsatz aktueller Softwarelösungen agiert das Team in der Bearbeitung der Mandate rund um die Steuerberatung, die Buchhaltung, Lohnabrechnungen und den Jahresabschluss. Alle Vorgänge werden dabei ausschließlich digital bearbeitet.

So funktioniert das Konzept

„Unsere Mandaten können sich mit dem guten Gefühl, ihre Steuern, Abrechnungen und ihre Buchhaltung in guten und vertrauensvollen Händen zu wissen, um ihr eigentliches Tagesgeschäft kümmern,“ erklärt Jörg Seidel, Geschäftsführer der Sonntag Smart Tax. „Das Doing für unsere Mandanten ist denkbar einfach. Sie scannen ihre Belege – orts- und zeit-unabhängig – ein und laden diese über unser Portal direkt in das System. Wir Steuerexperten können diese in Echtzeit bearbeiten und unsere Mandanten unmittelbar und zuverlässig die angeforderten Leistungen bieten“, beschreibt Seidel die Vorgänge. Für die Betriebsgröße ihrer Mandanten möchte sich das neue Unternehmen bewusst breit positionieren. So plant das Team mit kleinen und mittelständischen Unternehmen ebenso zusammen zu arbeiten, wie auch mit Start-Ups sowie Privatpersonen. Standort der Sonntag Smart Tax GmbH ist Augsburg.

Über Sonntag & Partner

Sonntag & Partner ist eine Wirtschaftskanzlei mit Büros in Augsburg, Ulm, München und Nürnberg. Den Fokus legt die Kanzlei deutschlandweit und international auf Steuerberatung, Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung