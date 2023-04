So weiten die Stadtwerke Augsburg das Carsharing-Angebot aus

Mobilität

Noch flexibler mobil ohne eigenes Auto: Die swa erweitern bis Mitte April ihr stationsunabhängiges Carsharing um rund 20 Autos. Foto: swa / Thomas Hosemann

Mit Freefloating ist das flexible, stationsunabhängige Carsharingsystem gemeint. Während die rund 300 Autos des swa Carsharings an einer der 110 Stationen ausgeliehen und genau dort wieder zurückgegeben werden müssen, ist das sogenannte Freefloating-System stationsunabhängig. Die Autos können irgendwo innerhalb des Augsburger Stadtgebiets zum Ende der Buchung abgestellt werden.

Das sind die konkreten Pläne

Vor vier Jahren ergänzte die swa ihr stationsbasiertes Carsharing-Angebot um das flexible System. Während sie damals zunächst neun Elektroautos dafür in Betrieb nahmen, sind es heute 13. Nachdem die Stadt Augsburg die Parkplatzsatzung geändert hat und nun Carsharing-Autos auch auf gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätzen ohne Parkgebühr abgestellt werden können, weiten die swa das Freefloating nach und nach um 20 Fahrzeuge auf rund 30 Autos unterschiedlicher Autotypen aus. Neben Elektroautos gibt es Autos mit Verbrennungsmotor. Insgesamt steigern aber die swa den Anteil an e-Autos in ihrem gesamten Carsharing-Fuhrpark in den kommenden Monaten deutlich.

Darum ist die Erweiterung des Carsharing-Angebots so wichitg

„Wir wollen mit dem erweiterten Freefloating-Angebot die Mobilität ohne eigenes Auto noch flexibler und attraktiver machen“, sagt Jürgen Biedermann, der Leiter des Bereichs Carsharing der swa. „Wir hoffen, dass damit noch mehr Menschen insbesondere im Bereich der Innenstadt auf ein eigenes Auto verzichten und auf ÖPNV und Carsharing umsteigen.“

Ein weiterer Grund für die Erweiterung ist die Einführung des Deutschlandtickets zum 1. Mai. „Mit dem Deutschlandticket ist man preiswert bundesweit im ÖPNV unterwegs und kann sich ergänzend mit unserem Carsharing bei Bedarf in Augsburg und in 237 Städten und Gemeinden in Deutschland ein Auto leihen“, erklärt Biedermann.