So startete die Interlift 2023 in Augsburg

Die Besucher der Interlift 2023 informieren sich über aktuelle Themen der Aufzugbranche. Foto: Interlift

Zum letzten Mal startete die Weltleitmesse der Aufzugtechnik in Augsburg. Diese Schwerpunkte setzt die Branche in diesem Jahr.

Mit mehr als 500 Ausstellern aus 38 Ländern ist die Interlift 2023 erneut das bedeutendste Event der Aufzugsbranche. Und sie war noch nie internationaler: 73 Prozent der Aussteller haben ihren Firmensitz nicht in Deutschland.

Woher kommen die Aussteller?

Stärkste Nation nach Deutschland ist erneut Italien: 23 Prozent der ausländischen Aussteller kommt von dort. Es folgt die Türkei mit 18 Prozent, China mit 15 Prozent, Spanien mit 9Prozent und mit 4 Prozent schiebt sich auf Platz 5 schiebt sich Indien vor - nicht zuletzt dank seiner ersten größeren Gemeinschaftspräsentation.

Das erwartet die Besucher der Interlift

Zur Interlift 2023 haben zahlreiche Aussteller vorab über neue Produkte, Innovationen, Produktverbesserungen und neuen Dienste informiert:

Komplettsysteme

Sicherheit, Komfort, Verlässlichkeit / Verfügbarkeit sind zentrale Anforderungen an den Betrieb von Aufzugsanlagen und werden von den Ausstellern neben Energie-Effizienz und Barrierefreiheit als Eigenschaften herausgestellt. Neben neuen Tragmitteln, IoT-fähigkeit und präventive Maintenance für Komponenten oder auch gesamte Anlagen sind auch besondere Sicherheitsbauteile zu nennen, allesamt bestrebt den Anforderungen der neuesten Regeln zu entsprechen.

Der Fall von Patenten im Bereich besonderer Tragmittel bringt eine Vielzahl von Anbietern solcher Systeme auf den Plan. Auch „neue“, alternative Tragmittel stehen zur Begutachtung bereit – hier seien Gurte auf Basis synthetischer Fasern an Stelle von Drahtseilen neben Schubkettenantrieben genannt.

Komponenten

Platzsparend kompakt designte, mit geringem Montageaufwand von innen zu montierende Kabinen wirken sich Komponentenseitig neben cloud-überwachten Türen /-antrieben auf Modernisierung / Montage aber eben auch Wartung und Instandhaltung aus. Im Bereich der Frequenzregelungen geht es über Kommunikation und Konnektivität, besondere Sicherheits- und Komfortfeatures bis hin zur Universalität: So setzt zum Beispiel ein Hersteller einen Frequenzumrichter aus Eigenentwicklung baugleich für Treibscheiben und hydraulische Antriebe ein. Die Vielfalt an integrierten Steuerungs/ Umrichterlösungen nimmt zu, auch Anbieter von Ziehlwahlsteuerungen.

Dienstleistungen, Services

Unterstützung bei der Auslegung und Konfiguration bieten immer mehr Anbieter. Darüber hinaus finden sich auf den Stand gebrachte Programme zur Nachweisführung oder im ERP – Bereich. Hier gibt es Erweiterungen – unter anderem im Hinblick auf IoT, präventive Maintenance – oder auch generelle Handhabung wie etwa Rechnungslegung.

Bemerkenswert im Jahr 2023 ist die Vielzahl der Kooperationen: es gibt reichlich Innovation die in Kooperation mit anderen Herstellern vorangetrieben wurden und auf der Interlift 2023 vorgestellt werden.

Die Interlift findet zum letzten Mal in Augsburg statt

Während die Interlift 2023 gestartet ist, gibt es bereits einen neuen Termin und einen neuen Standort für die nächste Ausgabe im Jahr 2025. Die nächste Interlift findet vom 14. bis 17. Oktober 2025 in der Messe Nürnberg statt. Der räumliche Umzug der Weltleitmesse eröffne neue Möglichkeiten für die Weiterentwicklung der Veranstaltung. Nürnberg als neue Heimat der Messe präsentiere sich bereits auf der diesjährigen Interlift in Halle 2.

Der Verband für Aufzugstechnik VFA-Interlift, als fachlicher Träger der Messe, und der Interlift-Veranstalter AFAG Messen und Ausstellungen trafen die Entscheidung für den neuen Standort gemeinsam, in Abstimmung mit dem Messebeirat. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Augsburg ist seit 1991 ein engagierter und kompetenter Partner der Interlift. Wir stellen mit dem Wechsel nach Nürnberg die Weichen für eine Weiterentwicklung der Interlift, die am jetzigen Standort nicht gegeben sind. Wir freuen uns jetzt schon die Aufzugswelt 2025 in Nürnberg begrüßen zu dürfen, mit dem bewährten Konzept aber neuem Potential“, erklärt Achim Hütter, Vorsitzender des VFA-Interlift e.V.

Unternehmen gehen gegen Fälscher auf der Interlift vor

Bei der vergangenen Auflage der Interlift 2019 machte der Besuch der Polizei Schlagzeilen. Manchmal sind dort präsentierte Artikel nur auf den ersten Blick neu und innovativ – tatsächlich aber sind es Plagiate von geschützten Markenartikeln. Produkt- und Markenpiraterie ist ein äußerst lukratives Geschäft und fügt ehrlichen Unternehmen einen immensen Schaden zu. Je nach Art des Plagiats gibt es einige Möglichkeiten, wie Firmen gegen solche Nachahmer vorgehen können. Um eine Fälschung von einer Messe zu entfernen, lässt sich am effektivsten eine einstweilige Verfügung beantragen. So ging auch der Augsburger Rechtsanwalt Maximilian Ernicke zusammen mit seinem Mandanten von Schindler, einem weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen, auf der Interlift 2019 vor.