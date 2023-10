Dieses Fazit ziehen die Verantwortlichen der Interlift 2023

Messe

Die Verantwortlichen der Interlift beim Fazit zur letzten Auflage in Augsburg. Foto: Thomas Koristka / B4BSCHWABEN.de

Auch in diesem Jahr waren wieder zahlreiche Akteure der Aufzugbranche aus der ganzen Welt auf der Interlift vertreten. Erst kurz vor Veranstaltungsbeginn war bekannt geworden, dass die Weltleitmesse ab 2025 in Nürnberg stattfindet. Doch trotz der Entscheidung gegen den Standort Augsburg sind die Verantwortlichen mit der letzten Auflage in Bayerisch-Schwaben hochzufrieden.

Interlift „zurück auf Vor-Corona-Level“

Achim Hütter, Vorsitzender des Verbands für Aufzugstechnik, betont in seinem Messe-Fazit, dass die Interlift „sehr erfolgreich“ verlaufen sei. Die Aussteller seien mit den Geschäften hochzufrieden gewesen. Wilfried Forster, Sprecher der AFAG Messen und Ausstellungen GmbH, ergänzt, dass man wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht habe, und bringt dies mit dem Satz „Interlift is back“ auf den Punkt. Man habe die meisten Dinge richtig gemacht, was sich am positiven Zuspruch zeige.

Weggang trotz zufriedener Verantwortlicher

Doch trotz der guten Stimmung unter den Verantwortlichen bleibt die Entscheidung der Weltleitmesse, Augsburg nach über zwei Jahrzehnten den Rücken zu kehren, bestehen. Es gäbe niemanden, der nicht glücklich über den Wechsel nach Franken sei, betont Henning Könicke, Geschäftsführer der AFAG. Man schaue nach vorne und freue sich auf die neuen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Interlift, die am Messestandort Nürnberg gegeben seien. Auch AFAG-Geschäftsführer Thilo Könicke sieht die Interlift wieder in der Spur und freut sich auf einen „Neustart im Jahr 2025“, der zwar an einem anderen Standort, aber mit dem bewährten Konzept und dem gleichen Team vonstattengehen soll.