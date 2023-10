Die SuperStay Live steht in der Messe Augsburg in den Startlöchern

Tourismus

Symbolbild. Der Messestandort Augsburg begrüßt im November ein neues Veranstaltungsformat. Foto: Messe Augsburg

In wenigen Wochen ist es so weit und die Messe feiert in Augsburg ihre Premiere. Dieses Programm erwartet die Gäste.

Vom 10. bis 12. November 2023 wird die Messe Augsburg zum Zentrum für alle, die sich mit der Aufwertung und dem Betrieb von Ferienhäusern und -wohnungen beschäftigen. Ferienimmobilien sind in Deutschland und insbesondere in Bayern nach wie vor äußerst beliebt – die brandneue Messe SuperStay Live bietet nun erstmals in Süddeutschland eine Plattform für Fachleute, Investoren, Architekten und alle Interessierten, die in der Ferienimmobilienbranche aktiv sind oder sein möchten. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner AppMe GmbH richtet die Messe Augsburg diese Veranstaltung aus, um den wachsenden Bedürfnissen und Herausforderungen der Branche gerecht zu werden.

Dieses Konzept steckt hinter der SuperStay Live

Die SuperStay Live verspricht ein Event in der Ferienimmobilienbranche zu sein, das eine einzigartige Gelegenheit bietet, sich über die neuesten Entwicklungen und Trends in diesem aufstrebenden Markt zu informieren. Private und professionelle Vermieter haben hier die Möglichkeit, sich mit Experten aus der Tourismusbranche auszutauschen. Bis zu 70 vertretene Unternehmen zeigen ihre Technologien und geben Einblicke in die Bedürfnisse und Erwartungen moderner Reisender. Darüber hinaus erwartet die Besucher ein umfangreiches Vortragsprogramm mit Top-Speakern –und nicht zuletzt dürfen sich die Beteiligten auf die Networking Lounge freuen.

Das ist das Vortragsprogramm der SuperStay Live

In Vorträgen und Workshops beschäftigen sich Experten unter anderem mit Themen wie Wachstum der Branche, Kurzzeitvermietung, Vermarktung und Social Media. Zu den Referenten zählen unter anderem Vertreter von booking.com, die Fewo Coaches Annik Rauh und Caroline Petersen sowie der Experte für Nischenportale, Björn Menzel.

Die SuperStay Live kann auch mit diversen Ausstellern aufwarten. So sind im Bereich Ausstattung und Möbel nicht nur Segmüller vertreten, der unzählige Möbel und Einrichtungsideen für Ferienimmobilien zeigen wird. Nolte Küchen wird ebenso vor Ort sein wie Voglauer mit Naturholzmöbeln und Jan Kurtz mit luxuriösen Designer Gartenmöbeln. Im Bereich der Buchungsportale ist neben Booking.com und Home2Go auch OBS OnlineBuchungsService – ein „Local Hero“ aus Bayern. Und auch ein besonderer Gast direkt aus Augsburg darf begrüßt werden: im Bereich Airbnb Arbitrage, also der Untervermietung von Immobilien an Feriengäste, ist beispielsweise BnB Pro Hosting vertreten, die ihren Sitz in Augsburg haben.

Die Branche hat in Bayern großes Potential

Die SuperStay Live kommt zu einer Zeit, in der Daten unter anderem des Statistischen Bundesamts sowie von Statista zeigen, dass der Markt für private Ferienimmobilien in Deutschland, der rund 1,26 Millionen Objekte umfasst, in Bewegung ist. Allein die Zahl gewerblicher Übernachtungen in Ferienwohnungen und -häusern liegt demnach bei über 42 Millionen; die Zahl privater Übernachtungen wird nicht erfasst, sondern kann nur geschätzt werden, Vermutungen reichen hierbei bis zu 200 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Im Vergleich zum Jahr 2010 sind die gewerblichen Angebote von Übernachtungen im Ferienimmobilien bis 2019 um 36 Prozent gestiegen, und seither noch einmal um 1,7 Prozent, während die Angebote in anderen Sparten wie zum Beispiel Hotels gesunken sind. Das zeigt: bereits vor Corona war die Branche im Aufwand – und hat durch die Pandemie noch einmal einen Schub erfahren.