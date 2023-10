„Weiterentwicklung nicht gegeben“: Messe Augsburg verliert die Interlift ab 2025

Ausstellung

Archivbild. Die Messe Augsburg von außen. Foto: B4BSCHWABEN.de

Während die Interlift 2023 noch in den Startlöchern steht, gibt es bereits einen neuen Termin und einen neuen Standort für die nächste Ausgabe im Jahr 2025. Die nächste Interlift findet vom 14. bis 17. Oktober 2025 in der Messe Nürnberg statt. Der räumliche Umzug der Weltleitmesse eröffne neue Möglichkeiten für die Weiterentwicklung der Veranstaltung. Nürnberg als neue Heimat der Messe präsentiere sich bereits auf der diesjährigen interlift in Halle 2. Die Leitmesse der Aufzugsbranche versammelt 2023 über 500 Aussteller, die ihre Innovationen und Produkte den Gästen aus aller Welt präsentieren. An den vier Messetagen werden rund 18.000 Besucher aus dem In- und Ausland erwartet.

Interlift kann sich in Augsburg nicht weiterentwickeln

Der Verband für Aufzugstechnik VFA-Interlift, als fachlicher Träger der Messe, und der Interlift-Veranstalter AFAG Messen und Ausstellungen trafen die Entscheidung für den neuen Standort gemeinsam, in Abstimmung mit dem Messebeirat. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Augsburg ist seit 1991 ein engagierter und kompetenter Partner der Interlift. Wir stellen mit dem Wechsel nach Nürnberg die Weichen für eine Weiterentwicklung der Interlift, die am jetzigen Standort nicht gegeben sind. Wir freuen uns jetzt schon die Aufzugswelt 2025 in Nürnberg begrüßen zu dürfen, mit dem bewährten Konzept aber neuem Potential“, erklärt Achim Hütter, Vorsitzender des VFA-Interlift e.V.

Besucherzahlen stagnierten ab 2019

Die Interlift findet seit 1991 alle zwei Jahre in Augsburg statt und präsentiert Aufzüge, Komponenten und Zubehör. Für die Branche ist die Messe immer ein Impulsgeber, da hier Neuheiten und Innovationen aus verschiedenen Bereichen präsentiert werden und sich die gesamte Branche hier persönlich trifft. Die Interlift startete 1991 in Augsburg mit rund 300 Ausstellern und knapp 14.000 Besuchern. Das Wachstum der Veranstaltung hat sich bis 2019 stetig fortgesetzt, so kamen regelmäßig rund 20.000 Besucher aus aller Welt, um die Angebote der 600 internationalen Aussteller zu entdecken.

Interlift will „gewachsenen Anforderungen gerecht werden“

Die Messe Augsburg habe über 30 Jahre lang mit ihrer Infrastruktur dazu beigetragen, dass sich die interlift zur Weltleitmesse entwickeln konnte. Die AFAG-Geschäftsführer Henning und Thilo Könicke sehen in Nürnberg jedoch bessere Chancen für die zukünftige Weiterentwicklung der Interlift: „Die Interlift ist in Augsburg groß geworden. Sowohl die Messe Augsburg als auch Stadt und Landkreis Augsburg haben der interlift über viele Jahre hinweg ein gutes Zuhause geboten und die Gäste aus aller Welt mit offenen Armen empfangen. Die Branche hat sich hier sehr wohl gefühlt, dennoch ist der Umzug jetzt notwendig geworden, um gewachsenen Anforderungen gerecht zu werden. Für uns ist es wichtig, dass die Interlift ihre Heimat in Bayern behält, auch um die Nähe für die zahlreichen südeuropäischen Aussteller und Besucher weiterhin zu gewährleisten.“

Das hat für den Umzug an den Standort Nürnberg gesprochen

Das Messezentrum Nürnberg ist sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn oder über den internationalen Flughafen zu erreichen. Vom Flughafen Nürnberg ist das Messegelände mit der U-Bahn in 25 Minuten, vom Hauptbahnhof in nur acht Minuten zu erreichen. Das breite Hotelangebot in der Stadt Nürnberg und im gut angebundenen Umland sorge dafür, dass auch zu Messezeiten ausreichend Hotelbetten zur Verfügung stehen. Die Messe Nürnberg biete eine ideale Infrastruktur für Aussteller und Besucher. Die Interlift 2025 ist in den Hallen 1 bis 5 untergebracht und an die beiden großen Eingangsbereiche und Kongresszentren NCC Ost und NCC Mitte angebunden, die mit zahlreichen Räumen und Sälen vielfältige Möglichkeiten für Vorträge, Besprechungen und Rahmenveranstaltungen bieten.