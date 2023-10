So geht die neue Luft- und Raumfahrtmesse Airtec 2023 in Augsburg an den Start

Branchen-Treffpunkt

Die Airtec startet das erste Mal in Augsburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

Die Faszination für den Weltraum und das Fliegen erstreckt sich über mehrere Jahrhunderte. Bereits Kopernikus widmete sein Leben dieser Forschung, die über die Generationen immer weiter vorangetrieben wurde. Während anfangs noch in den Himmel geblickt und mathematische Gleichungen aufgestellt wurden, sind die Menschen mittlerweile auch selbst in den Lüften sowie dem All unterwegs. Sebastian Peters, CEO von Premium Aerotec, stellte bei der Eröffnung der Airtec Messe fest, dass es die stetig kleinen Schritte sind, die letztendlich zum großen Erfolg führen.

Airtec 2023: Eine Messe mit internationalen Akteuren

Veranstaltet wird die Airtec von der Firma GF Innovative Global Fairs GmbH aus München und beschäftigt sich mit Themen Luft- & Raumfahrt, Future Air Mobility sowie New Space. Dabei dient die Veranstaltung nicht nur der Darstellung neuster Innovationen, sondern ist ebenso ein wichtiger Branchentreffpunkt für internationale Akteure. So sind in diesem Jahr über 300 Aussteller aus 30 Nationen auf dem Messegelände Augsburg vertreten. Es handelt sich dabei um Zulieferer ebenso wie Erstausrüster, welche Flugobjekte, Komponenten, Demonstratoren und Simulatoren präsentieren. Auf dem Freigelände wird es zudem Live-Vorstellungen einiger Innovationen geben.

Enge Bindung Augsburgs zur Luft- und Raumfahrt

Die Airtec findet 2023 erstmals in Augsburg statt, da sich die Stadt laut Veranstalter hervorragend für die Austragung der Messe eignet. Die Wahl lässt sich auf verschiedene Gründe zurückführen: Zum einen erhält die Airtec durch den neuen Ausrichtungsort eine größere Veranstaltungsfläche, die neue und vielfältige Möglichkeiten bietet. Zum anderen ist es die Geschichte der Stadt, die eine enge Verbindung zur Luft- und Raumfahrt aufweist und Augsburg dadurch Attraktivität verleiht. So besitzen Unternehmen wie Airbus, Airbus Helicopters, AutoFlight Europe GmbH, Rocket Factory Augsburg, SGL Carbon und viele mehr ihren Standort in Augsburg.

Oberbürgermeisterin Eva Weber und Veranstalter zeigen sich zufrieden

Der Auftakt der Veranstaltung gehörte Oberbürgermeisterin Eva Weber, die sich in ihrer Eröffnungsrede sehr erfreut über die Ausrichtung der Airtec in Augsburg zeigte. Sie betonte den großen Einfluss der städtischen Unternehmen auf den Weltmarkt der Luft- und Raumfahrt, der gerade durch die verbesserte Infrastruktur in den letzten Jahren noch um ein Vielfaches wachsen konnte. „Eine Messe wie die Airtec ist ein wichtiger Baustein dafür, dass das Gesamtportfolio für einen Luft- und Raumfahrt Standort abgerundet wird“, betont die Bürgermeisterin. „Es ist genau die richtige Plattform, um sich neben neuen Technologien auch über Fachkräftewerbung, Wissensaustausch und Gechäftsanbahnungen auszutauschen.“

Die Airtec-CEO Diana Schnabel zeiget sich zum Start der Messe ebenfalls sehr zufrieden mit der Wahl des neuen Standorts. In ihrer Rede betonte sie den großen Mehrwert der Veranstaltung auf die zukunftsgerichteten Fragen. Mit autonomen Fahren, der Einführung von KI und neuer luftgestützter Mobilität stehe man heute vor ganz neuen Innovationen und Herausforderungen, die ein gemeinsames Umdenken erfordern. Sie betonte, dass Airtec eine „wunderbare Plattform zum Austausch und Kontakte knüpfen“ sei, um auch in der Zukunft den Progress weiter vorantreiben zu können.