So ist die Stimmung der Interlift 2022 Aussteller in Augsburg

Nach der GrindTec startet mit der Interlift die zweite große Fachmesse dieses Jahr in Augsburg. Zahlreiche Akteure der Aufzug-Branche versammeln sich in der letzten Aprilwoche in Augsburg und präsentieren Neuheiten aus verschiedenen Sparten. Die Stimmung der Händler ist dabei gut.

Interlift 2022

Unternehmen aus Bayerisch-Schwaben auf der Interlift 2022

Die Austeller auf der Interlift kommen aus aller Welt. Besonders Deutschland, Italien und die Türkei sind stark vertreten. Doch auch Akteure aus Bayerisch-Schwaben präsentieren sich in der Messe der „Lift City“. Eines davon ist Mayr Antriebstechnik aus Mauerstetten im Ostallgäu. Johann Eberle ist Leiter Vertrieb und Marketing bei Mayr Antriebstechnik in Mauerstetten und seit über 30 Jahren in der Aufzugsbranche aktiv.

„Die Interlift ist die Weltleitmesse der Aufzugsbranche. Mayr Antriebstechnik ist Weltmarktführer für Aufzugsbremsen. Renommierte Aufzugshersteller rund um den Globus vertrauen beim Thema Sicherheitsbremsen auf ganzheitliche Lösungen aus Mauerstetten – daher sind wir auf der Messe entsprechend präsent“, antwortet er auf die Frage, weshalb sich sein Unternehmen hier präsentiert und ergänzt: „Nach mehr als zwei Jahren Pause freuen wir uns auf den Messe-Neustart. Die Interlift jetzt ist für uns einer der ersten Live-Auftritte. Egal ob langjährige Weggefährten, wohl bekannte oder neue Gesichter in der Aufzugsbranche – wir freuen uns auf ein Wiedersehen, Kennenlernen und viele spannende Gespräche vor Ort“

Ebenfalls aus Bayerisch-Schwaben kommt das Software Unternehmen Liwetec aus Bobingen, welches sich schon mehrfach auf der Interlift präsentierte. Webentwickler Johannes Bergmair erklärte zum einen, dass das Unternehmen motiviert sei, Softwares mit 3D-Lösungen an einen breit gefächerten Markt präsentieren zu können, als auch die Zeit nach der Hochphase der Pandemie nutzen zu können, wieder verstärkt in den persönlichen Kundenkontakt einzusteigen.

Diese Nationen sind am stärksten vertreten

Dennoch liegt der Fokus der Interlift traditionell auch besonders auf internationalen Ausstellern. Hier hat sich allerdings im Vergleich zu den vergangenen Jahren eine Verschiebung ergeben. Erstmals nimmt die Türkei mit 61 Ausstellern den zweiten Platz nach Deutschland (90) ein und löst damit die traditionell stärkste Auslandsnation Italien (55) ab. Platz 4 belegt Spanien (19), gefolgt von Schweden (10), Österreich (9) und Frankreich (8). Insgesamt sind Aussteller aus 40 Ländern auf der Interlift 2022 in Augsburg zu Gast.