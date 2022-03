Das erwartet die Besucher der GrindTec 2022 in Augsburg

Gerade rechtzeitig kommen die neuen Corona-Bestimmungen für die Veranstalter von Messen, wie der in Kürze beginnenden GrindTec 2022. So gilt für die Besucher der führenden Messe für Schleiftechnik die 2G-Regel, die die bislang gültige 2G plus Regel ablöst. Somit müssen auch zweifach geimpfte Besucher sich keinem Test mehr unterziehen. So ist die Vorfreude auf das so lange vermisste Live-Event riesig: Rund 300 Aussteller aus 22 Nationen freuen sich darauf, ihre Innovationen präsentieren zu können.

Sie ist eine der neuen Themenwelten der GrindTec 2022: In der GrindTec Factory können Messebesucher die gesamte Prozesskette des Schleifens hautnah nachvollziehen. Sieben Unternehmen produzieren in Halle 7 in einem digital vernetzten Verbund auf 500 Quadratmetern und geben dabei Einblicke in die Fertigung von morgen. Diese Sonderschau ist gemeinsam vom FDPW und dem GrindTec-Veranstalter Afag konzipiert worden. Es geht in der Factory nicht nur um Maschine und Werkzeug, sondern auch um die Datenaufbereitung, die Konstruktion, die Schneidkantenpräparation oder gar das Messen, heißt es in einer Mitteilung. „Das Ziel dieser aufwändigen Schau ist es, Prozesse sichtbar, fühlbar und wahrnehmbar zu machen“, berichtet Thomas Löhn von GDS.

Mitglieder in der Supply Chain sind ISBE Softwaretechnik, der Maschinenhersteller Haas, der Spannmittelspezialist GDS Präzision, der Schneidkantenpräparierer ToolPrep, die Firma MOC Danner, die sich auf das Reinigen von Werkzeugen verlegt hat, das Messtechnologie-Unternehmen Zoller sowie die Beschriftungsprofis von ACI Laser. „Die GrindTec Factory ist Beweis dafür, wie praxisnah und an den tatsächlichen Bedürfnissen der Schleifer orientiert die GrindTec ist. Schließlich sind wir als Fachlicher Träger der Messe und Handwerksverband täglich mit unseren Mitgliedern in Kontakt: es ist also auch eine Leistungsschau von Schleifern für Schleifer“, betont FDPW-Geschäftsführer Wilfried Saxler.