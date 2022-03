Das war die GrindTec 2022 in Augsburg

Die diesjährige GrindTec 2022 darf mit Recht als gelungen bezeichnet werden. Das ist das Fazit der Veranstalter der Messe. Damit sei die Basis für die künftige Weiterentwicklung der traditionellen Plattform der Schleiftechnik geschaffen. Insgesamt trafen sich 7.100 Schleiftechnik-Experten aus 44 Nationen an den vier Messetagen trotz Rahmenbedingungen, die kaum schwieriger hätten sein können: Nachdem die Corona-Pandemie weitgehend unter Kontrolle schien, trat am 24. Februar mit dem russischen Angriff auf die Ukraine die nächste große Krise in Europa ein.

Dieses Fazit ziehen die Aussteller

GrindTec 2022

Endlich wieder Messe, endlich wieder Gespräche „live“ mit anderen Menschen, endlich wieder der familiäre „Spirit“ der Community, endlich wieder zu Hause! Das hatten Aussteller und Besucher vermisst. Entsprechend intensiv war der Austausch unter den Experten auf der GrindTec, die von vielen als die Heimat des Schleifens empfunden wird –handwerklich geprägt und doch zugleich absolut High-Tech. Auch der Tatsache, dass weniger Besucher als zuletzt kamen, konnten etliche Aussteller durchaus positive Aspekte abgewinnen – so hatten sie dieses Mal die Gelegenheit, ausführlicher als sonst auf ihre Kunden einzugehen. Und die zeichneten sich, wie die repräsentative Befragung der Besucher durch Gelszus Messe-Marktforschung ergab, durch eine ungewöhnlich hohe Beschaffungskompetenz aus: 72 Prozent von ihnen sind an Investitionsentscheidungen ausschlaggebend oder mitentscheidend beteiligt, vor vier Jahren waren es 64 Prozent.

Europa im Fokus

An den vier Messetagen konnten Gäste aus 44 Ländern begrüßt werden – alle Kontinente bis auf die Antarktis waren vertreten. Obwohl das aktuelle Angebot weniger umfassend als zuletzt war, gaben knapp 80 Prozent der Besucher an, die Messe habe sich für sie gelohnt. 58 Prozent haben Kontakte zu Ausstellern geknüpft, die zu Abschlüssen nach der GrindTec führen könnten, 21 Prozent hatten nicht die Absicht, Kontakte zu knüpfen. Insgesamt bewerteten zwei Drittel das geschäftliche Ergebnis ihres Besuchs mit „sehr gut“, „gut“ oder „befriedigend“, ein knappes Viertel immerhin mit „ausreichend“.

Konkrete Pläne für die nächste GrindTec

An dem Konzept für die kommende GrindTec wird bereits intensiv gearbeitet. So werden, neben dem klassischen Fokus auf das Kernangebot, künftig die neuen Themenwelten eine vergrößerte Rolle spielen. 2022 weckte zum Beispiel die GrindTec Factory, die erstmals auf einer Messe die komplette Prozesskette des Schleifens abgebildet hatte, großes Interesse bei Besuchern wie Ausstellern. Weitere Highlights waren der erstmals vergebene GrindTec Innovation Award und die GrindTec Challange, der Wettbewerb, in dem der beste Werkzeugschleifer des Jahres prämiert wurde. Auch das Dauerthema Fachkäfte wird stärker fokussiert werden.