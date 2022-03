GrindTec 2022: Die Stimmung bei den Ausstellern ist gemischt

Wer die GrindTec in Augsburg kennt, dem fällt im Jahr 2022 zuerst eines auf: Es sind weniger Aussteller als gewohnt. Dennoch zeigen sich die meisten der anwesenden Firmen positiv. Es sei endlich wieder eine Möglichkeit, mit Kunden in persönlichen Kontakt zu kommen, heißt es bei vielen Ausstellern. Außerdem wird die familiäre Atmosphäre gelobt und die Gelegenheit genutzt, sich sichtbar zu machen.

GrindTec 2022

Internationale Aussteller

Sichtbar ist dabei nicht nur die deutsche Schleifbranche. Auf der GrindTec präsentieren sich in diesem Jahr Unternehmen aus der ganzen Welt. Viele von ihnen aus der Schweiz. Aber auch Firmen aus den USA, Italien, China, Japan, Korea und Portugal haben sich auf der GrindTec 2022 versammelt. Als eine der weltweit wichtigsten Messen aus der Branche sei es die Anreise wert, nach Augsburg zu kommen, erklärt ein italienisches Unternehmen. Dennoch sei die GrindTec nicht mehr der einzige Place-to-be. Dies werde auf lange Zeit der GrindTec schaden, prognostizieren vereinzelt Aussteller.

Die Konkurrenz kommt aus Stuttgart

Aber was, wenn nicht die GrindTec? Die Konkurrenz ist nur gut zwei Autostunden weit entfernt und heißt GrindHub. Die Messe in Stuttgart gewinnt immer mehr an Strahlkraft. Viele GrindTec-Unternehmen stellen deswegen auch in Stuttgart aus. Einige von ihnen überlegen sogar, ganz auf Augsburg zu verzichten und sich auf Baden-Württemberg zu fokussieren. Dennoch sei der Standort Augsburg noch nicht verloren. Wenn – für einige Aussteller wider Erwarten – trotz Corona noch zahlreiche Besucher und damit potentielle Kunden auf die GrindTec kommen, gebe es immer noch standfeste Argumente, dem Messestandort Augsburg treu zu bleiben.