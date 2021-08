Meitinger SGL Carbon zieht positive Halbjahresbilanz

War das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 in vielen Geschäftsbereichen der SGL Carbon noch von einem Corona-bedingten Einbruch der Auftragslage geprägt, so zog die Nachfrage in den ersten sechs Monaten 2021 wieder an. Entsprechend erhöhte sich der Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2021 um 8,8 Prozent auf 496,7 Millionen Euro. Schon im Juli wurde verkündet: Die Stimmung bei SGL Carbon hat sich gebessert. Denn nach über einem Jahr Coronakrise meldet das Unternehmen Ergebnisverbesserungen.

Zum Umsatzplus von 40,2 Millionen Euro haben insbesondere die Geschäftsbereiche Carbon Fibers und Composite Solutions beigetragen. Carbon Fibers steuerte 166,4 Millionen Euro zum Konzernumsatz bei und profitierte in erster Linie durch die gestiegene Nachfrage aus der Automobilindustrie. Auch im Geschäftsbereich Composite Solutions basierte der Umsatzanstieg von 52,4 Prozent auf 60,2 Millionen Euro vor allem auf der wieder anziehenden Nachfrage aus der Automobilindustrie. Mit einem Umsatz von 221,2 Millionen Euro trug der Geschäftsbereich Graphite Solutions rund 44,5 Prozent zum Umsatz der SGL Carbon bei. Die Umsatzerhöhung des Bereiches um 3,8 Prozent war insbesondere auf die positive Entwicklung in den wichtigen Märkten der LED-, Halbleiter- und Automobilindustrie zurückzuführen.

Diese Faktoren wirkten sich negativ aus

Das bereinigte EBITDA der SGL Carbon verbesserte sich im Halbjahresvergleich um 70,7 Prozent auf 71,7 Millionen Euro. Ursächlich für die Ergebnisverbesserung waren neben der umsatzbedingt höheren Auslastung der Kapazitäten, insbesondere die bereits erzielten Einsparungen aus dem Transformationsprogramm. Negativ wirkten sich hingegen erhöhte Einkaufspreise für Rohstoffe, Energie sowie Transport und Logistik auf die Ergebnissituation aus, die allerdings durch Einsparungen aus anderen Bereichen kompensiert werden konnten.

Nicht im bereinigten EBITDA enthalten sind Einmaleffekte und Sondereinflüsse von insgesamt minus 5,2 Millionen Euro. Das EBIT erhöhte sich im 1. Halbjahr 2021 ebenfalls deutlich auf 38,3 Millionen Euro gegenüber 5,7 Millionen Euro in der Vorjahresperiode. Neben den genannten positiven Effekten resultiert der EBIT-Anstieg auch aus den um 5,1 Millionen Euro auf 28,2 Millionen Euro gesunkenen Abschreibungen infolge des Ende 2020 durchgeführten Impairments. Unter Berücksichtigung des leicht verbesserten Finanzergebnisses von minus 14,0 Millionen Euro ergibt sich für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres ein positives Konzernergebnis von 17,9 Millionen Euro gegenüber minus 13,8 Millionen Euro in der Vorjahresperiode. Entsprechend konnte im 1. Halbjahr 2021 mit 0,15 Euro wieder ein positives Ergebnis je Aktie ausgewiesen werden.

Transformationsprogramm von SGL Carbon

Der eingeleitete Restrukturierungs- und Transformationsprozess der SGL Carbon hat einen wesentlichen Teil zur positiven Umsatz- und Ertragsentwicklung der Gesellschaft beigetragen. Neben schlankeren und effizienteren Strukturen sowie einer ergebnisverantwortlichen Neuordnung der Geschäftsbereiche haben eine Vielzahl von Verbesserungs- und Kosteninitiativen in allen Geschäftsbereichen und Standorten zum Erfolg des noch andauernden Transformationsprogrammes beigetragen.

SGL Carbon hebt Prognose

Aufgrund der erfreulichen Geschäftsentwicklung des 1. Halbjahres sowie der Erfolge der Transformation hat die SGL Carbon die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 am 13. Juli 2021 angehoben. Für das Geschäftsjahr 2021 geht die Gesellschaft nunmehr von einem Konzernumsatz von ca. 1,0 Milliarden Euro aus. Entsprechend der Entwicklungen des 1. Halbjahres 2021 sowie der Ergebnisse aus der Transformation wird ein bereinigtes EBITDA für 2021 zwischen 130 - 140 Millionen Euro erwartet. Entsprechend wird nun für das Geschäftsjahr 2021 ein leicht positives Konzernergebnis prognostiziert. Weitere Details zu Geschäftsentwicklung und Ausblick können dem Konzern-Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2021 entnommen werden.