SGL Transformation bedroht Arbeitsplätze in Meitingen

„2020 war ein turbulentes Jahr. Für die SGL ganz besonders“, eröffnete Dr. Torsten Derr, CEO des Unternehmens seit Juni des vergangenen Jahres, die Pressekonferenz, welche existentielle Fragen des Konzerns beantworten soll. Wie geht es mit der angeschlagenen SGL weiter? Kann das Unternehmen gerettet werden? Und was bedeutet alles für die Mitarbeiter?

CEO Derr und der im Unternehmen ebenfalls neue CFO Thomas Dippold sind sich einig: Das Unternehmen ist trotz Verluste auf einem guten Weg. Der Umsatz der SGL Carbon ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr stark eingebrochen. Er verringerte sich von 1.087 Millionen Euro im Jahr 2020 um 15 Prozent auf 919 Millionen Euro 2020. Zu positiveren Ergebnissen soll jetzt ein Transformationsplan führen, welcher auch den SGL Standort in Meitingen einschließt. Dieser Plan beinhaltet dabei drei Punkte: Kostenreduktion, Profitabilität und Neuorganisation. Grundsätzlich wird sich demnach SGL in vier Units unterteilen, die bestimmte Themengebiete abdecken und für sich selbst finanziell verantwortlich sind. Dadurch sollen unrentable Prozesse schneller ausgemacht werden können.

Dr. Torsten Derr ist seit Juni 2020 der CEO von SGL Carbon. Foto: SGL Carbon

Der aber wohl einschneidendste Fokuspunkt ist das Thema Kosten einsparen. Denn die Corona-Krise kostet das Unternehmen zwar schon eine Menge Geld, dennoch ergaben sich in der Vergangenheit weitere Ungünstigkeiten. Besonders in Meitingen. Hier arbeitete die SGL Carbon eng mit dem japanischen Konzern Showa Denko zusammen. Dieser ließ dort Graphitelektroden herstellen. Doch im Februar wurde bekannt gegeben, dass die Produktion eingestellt wird. Teuer für SGL existentiell für die Mitarbeiter. Diese nämlich fallen nun in den Fokuspunkt Kosteneinsparung. Insgesamt 500 Arbeitsplätze plant SGL Carbon abzubauen. Diese sind über alle Standorte verteilt, mit rund 150 Stellen müssen aber in Meitingen die meisten Mitarbeiter eine neue Anstellung suchen.

Der SGL Carbon CFO Thomas Dippold. Foto: SGL Carbon

Als großen Erfolg verzeichnen Derr und Dippold unterdessen eine Fördermaßnahme von staatlicher Seite. Eine europäische Liefer- und Produktionskette für Lithium-Ionen-Batterien soll künftig ihre Arbeit aufnehmen. Ein wichtiger Baustein hierfür sind Graphit-Anoden. Laut CEO Dr. Torsten Derr gebe es nur wenige Produzenten in Europa, die diese in ausreichender Zahl produzieren könnten. Einer dieser Produzenten sei aber die SGL Carbon, weshalb das Unternehmen mit über 40 Millionen Euro gefördert wird. Hierdurch werden am Standort in Meitingen auch Arbeitsplätze gesichert. Im Vergleich zu den geplanten Streichungen im dreistelligen Bereich, sind diese mit 25 aber nur gering.