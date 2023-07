Rosenberger OSI integriert Museum in Italien in Glasfaserinfrastruktur

Infrstrauktur

Das Erlebnismuseum „Città dei Bambini e dei Ragazzi“ in Italien ist nun in die vorhandene Glasfaserverteilungsinfrastruktur des Aquarium Genua integriert. Foto: Rosenberger OSI

Das Augsburger Unternehmen Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), hat das neu errichtete Erlebnismuseum „Città dei Bambini e dei Ragazzi“ in Italien in die vorhandene Glasfaserverteilungsinfrastruktur des Aquarium Genua integriert. Die Verkabelung des Aquariums stammt größtenteils aus der Zeit zwischen 1992 und 1996 und wurde mit Multimode-Faserstrecken OM1 installiert. Betrieben wird das Museum vom italienischen Unternehmen „Costa Edutainment“, dass insgesamt 12 Einrichtungen betreibt, darunter das zweitgrößte Aquarium Europas.

Neue Lösung ermöglicht bessere Leistung

Um die vorhandene Struktur an das Glasfasernetz anzuschließen, werden OM4-Verbindungen verwendet und in die bestehenden Backbones im Gebäude integriert. Dafür wurde die IT-Infrastruktur zwischen dem Rechenzentrum und dem Aquarium-Gebäude mit einer vorkonfektionierten Lösung der Rosenberger OSI aufgerüstet. Das ermöglicht eine schnelle Verlegung und Installation der Racks und eine rasche Inbetriebnahme (Plug & Play). „Dank Rosenberger OSI konnten wir die Herausforderungen analysieren, ein Modernisierungsprojekt umsetzen, die erforderlichen Produkte implementieren und diese äußerst schnell in Betrieb zu nehmen“, so das Fazit von Filippo Costa, ICT Corporate Advisor bei Costa Edutainment.

Über Rosenberger OSI

Rosenberger ist Dienstleister für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und industrielle Anwendungen. Rosenberger OSI ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit agierenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland und beschäftigt in Europa und Nordamerika circa 830 Mitarbeiter.