Premiere zur „Play Me, I’m Yours"-Saison: Schaufensterausstellung im Helio Center

Kunst- und Kulturprojekt

Bis zum 31. August haben Interessierte die Möglichkeit, die diesjährigen "Play Me, I'm Yours" Klaviere in der Pop-up-Schaufensteraustellung im Helio Center zu besichtigen. Foto: Augsburg Marketing.

Wie jedes Jahr schmücken vielzählige Klaviere von Play Me, I’m Yours die Innenstadt Augsburgs. Dieses Jahr gibt es jedoch eine besondere Überraschung, bevor es so weit ist.

In diesem Jahr gibt es eine Premiere in die neue Saison der Play Me, I’m Yours Klaviere. Augsburg Marketing präsentiert als Veranstalter des Kunst- und Kulturprojekts erstmals eine Pop-up-Schaufensterausstellung der fertig gestalteten Klaviere. Zu finden ist diese im Helio Center am Hauptbahnhof. Bis zum 31. August haben Interessierte die Möglichkeit, die neuen Klaviere zu besichtigen.

Zeit zur Betrachtung der einzigartigen Instrumente

Bevor die bunten Straßenklaviere vom 1. bis 24. September die Stadt erobern, werden zum ersten Mal alle fertig gestalteten Klaviere in der Pop-up-Kunstausstellung vorgestellt. Mit diesem Ausstellungsformat möchte Augsburg Marketing zum Schaufensterbummel in die Einkaufspassage des Helio Centers einladen. So haben Besucher die Möglichkeit alle diesjährigen, bunt gestalteten Klaviere vorab in Ruhe anzusehen.

Klaviergestaltung von regionalen Künstlern

Die Klaviere wurden in den letzten Wochen von regionalen Künstlern in wahre Kunstwerke verwandelt. Inspiriert von der lokalen Kultur und Geschichte, spiegeln die Straßenklaviere in besonderer Weise die Identität der Stadt wider. Die einzigartigen Kunstwerke stellen so durch die Ideen und Gedanken der Künstler eine echte Verbindung zu ihrer Umgebung her. Eine Besichtigung der Klaviere ist ab sofort im Helio Center von 8 bis 23 Uhr möglich.

Über das Kunst- und Kulturprojekt Play Me, I’m Yours

Bereits seit vielen Jahren begeistert das Kunst- und Kulturprojekt „Play Me I'm Yours" Menschen auf der ganzen Welt. Die Idee, öffentliche Klaviere an ungewöhnlichen Orten aufzustellen und somit Kunst und Musik für jedermann zugänglich zu machen, ist simpel und kreativ und hat eine wahre Klangrevolution ausgelöst. Das Kunst- und Kulturprojekt Play Me I'm Yours ist ursprünglich eine Idee des britischen Künstlers Luke Jerram und hat sich seit seinen Anfängen im Jahr 2008 weltweit einen Namen gemacht. In Augsburg findet das Kunst- und Kulturprojekt bereits zum siebten Mal statt.