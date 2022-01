Rosenberger OSI wird Teil des europäischen Projekts Gaia-X

Das Augsburger Unternehmen Rosenberger OSI, welches im Bereich von glasfaserbasierter Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services agiert, gibt bekannt, dass zu Beginn des Jahres 2022 neue weitreichende Kooperationen und Mitgliedschaften verabschiedet wurden. Zum einen verstärkt das Unternehmen den Verband der Internetwirtschaft eco sowie die angegliederten Initiativen EuroCloud Deutschland und EuroCloud Native (ECN). Darüber hinaus wird Rosenberger OSI 2022 nun auch Partner des internationalen Projekts Gaia-X.

Ziel der neuen Engagements im EuroCloud Deutschland_eco e.V. ist es, hohe Qualitätsstandards, Integrität von Lösungen und Komponenten für die europäische Cloud zu fördern und zu diskutieren. „Auf Kongressen, IT-Veranstaltungen und mit Webinaren zu Cloud-Themen ist Rosenberger OSI bereits seit Langem international vertreten. Mit unseren neuen Mitgliedschaften möchten wir nun unser Know-how durch den Austausch mit anderen Mitgliedern vertiefen und erweitern“, erklärt Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI.

Das sind die Ziele des eco Verbands Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

eco ist Europas größter Verband der Internetwirtschaft und vertritt die Interessen von über 1.100 Mitgliedern aus mehr als 70 Ländern. Gemeinsam mit seinen Mitgliedern möchte der Verband die Entwicklung des Internets gestalten, neue Technologien, Infrastrukturen und Märkte fokussieren und die Interessen der Mitglieder gegenüber der Politik und in internationalen Gremien vertreten. Die angegliederte Initiative EuroCloud Deutschland setzt sich für Akzeptanz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Cloud Services am deutschen Markt ein. Daran angeschlossen ist der Verband EuroCloud Native (ECN), welcher sich an Anbieter von Public-Cloud-basierten Lösungen und Dienstleistungen richtet. Rosenberger OSI wird sich als Technologiepartner für die größten europäischen Rechenzentrumsstandorte intensiv an der Verbandsarbeit beteiligen. Im Fokus stehen dabei nachhaltige Services sowie starke und hochperformante Verkabelungslösungen, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung.

So möchte sich Rosenberger OSI bei Gaia-X engagieren Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der eco Verband hat seit Beginn des Jahres 2021 auch das Projektmanagement der Federation Services des europäischen Projekts Gaia-X des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWi) übernommen. Gaia-X vereint Vertreter aus Forschung und Wirtschaft auf internationaler Ebene zur Förderung einer sicheren und vernetzten europäischen Dateninfrastruktur. In einem offenen und transparenten digitalen Ökosystem sollen Daten und Dienste verfügbar gemacht, zusammengeführt, geteilt und genutzt werden können. Die Bereitstellung der Technologien über Rechenzentrums-Dienste wird von Rosenberger OSI unterstützt und auf Basis der eigenen langjährigen Expertise aktiv begleitet werden, kündigt das Unternehmen an.

Projekte sind „Erfolgsfaktoren“ Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Hierzu möchte Rosenberger OSI als Verkabelungsspezialist die Netzwerkarbeit verstärkt vorantreiben. Geplant sind Eventteilnahmen mit konkreter Interaktion mit dem Publikum und Branchenexperten. Ferner sollen Gütesiegel, Zertifizierungsvorhaben und Standardisierungsinitiativen, die für Europa wichtig und zielführend sind, verstärkt gefördert werden. „Die Verbände EuroCloud, eco und EuroCloudNative stellen für uns drei Erfolgsfaktoren dar, die speziell für unsere Projektvorhaben und Initiativen, aber auch für die Forschungsarbeit sehr wichtig sind. Wir freuen uns, gemeinsam mit den Mitgliedern neue Meilensteine für eine starke europäische Cloud zu setzen, um Europas Zukunft aktiv mitzugestalten“, sagt Geschäftsführer Thomas Schmidt.