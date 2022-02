Augsburger Rosenberger OSI zählt zu den „TOP 100“ des Mittelstands

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure wurde erneut für seine Innovationsarbeit ausgezeichnet. Das Augsburger Unternehmen überzeugte in der 29. Runde des Wettbewerbs „Top 100“ mit seiner Unternehmensstrategie als Ideenschmiede. Am 24. Juni 2022 wird Rosenberger OSI in diesem Zusammenhang zusätzlich vom Mentor des Wettbewerbs, dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, persönlich geehrt.

So verläuft die Vergabe Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Kernstück des Innovationswettbewerbs „Top 100“ ist ein wissenschaftliches Auswahlverfahren, welches die Teilnehmer durchlaufen müssen. Im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter des Vergleichs, untersuchte der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke die Rosenberger OSI aus Augsburg anhand von mehr als 100 Innovations-Indikatoren aus fünf Kategorien. Im Grundsatz gehe es in der „Top 100“-Analyse um die Frage, ob die Innovationen eines Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind oder aber systematisch geplant werden und damit in Zukunft wiederholbar sind. Eine besondere Gewichtung erfährt die Frage, ob und wie sich Neuheiten und Produktverbesserungen am Markt durchsetzen.

Reaktion des Innovationsmanagers Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Rosenberger OSI wurde erstmalig als Top-Innovator prämiert. Das Augsburger Unternehmen feierte 2021 sein 30-jähriges Bestehen und konnte sich global für innovative Verkabelungsinfrastrukturen und Dienstleistungen in den Bereichen Rechenzentren, lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und industrielle Anwendungen etablieren. Für seine zahlreichen eingereichten Patente erhielt Rosenberger OSI 2020 auch das Zertifikat „Digitaler Innovationsführer“ vom F.A.Z.-Institut. „Diese unabhängige Auszeichnung ist die Bestätigung, dass wir als Innovator wahrgenommen werden. Das Commitment zu Innovation und innovativem Handeln ist in unserem Unternehmensleitbild fest verankert“, betont Dr. Benjamin Weigand, Innovationsmanager bei Rosenberger OSI.

Keine starre Zielsetzung Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auch in Zukunft plane die Firma seine Unternehmensstrategie mit einer groß angelegten Digitalisierungsoffensive konsequent fortzuschreiben. „Wir sind stets bestrebt, uns neu zu erfinden, wobei wir uns auf Geschwindigkeit, Flexibilität und Innovationskraft konzentrieren. Daher haben wir bereits vor einigen Jahren eine Transformation zu einer Prozessorganisation ohne klassische Hierarchien und starre Strukturen abgeschlossen. Heute haben wir eine zukunftssichere Organisation mit begeisterten Menschen, die in Teams mit großzügigen Entscheidungsfreiheiten zusammenarbeiten“, sagt Geschäftsführer Thomas Schmidt.