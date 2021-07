Premium Aerotec in Augsburg: Freistaat kritisiert Airbus-Pläne

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

An mehreren Standorten des Flugzeugbau-Zulieferers Premium Aerotec haben Anfang Juli Solidaritäts-Kundegebungen für das von der Aufspaltung bedrohte Unternehmen stattgefunden. Wie bekannt, beabsichtigt Airbus, seine Augsburger Tochter Premium Aerotec aufzuspalten und möglicherweise zu verkaufen. Am Standort Augsburg wird der Verkauf der Einzelteilfertigung geprüft, wo 2200 der insgesamt 2800 Beschäftigten von Premium Aerotec arbeiten.

Investitionsförderungen zur Arbeitsplatzsicherung

Oberbürgermeisterin Eva Weber betont: „Mit der Solidaritäts-Kundgebung setzen wir zusammen mit Betriebsrat, Gewerkschaften und der Augsburger Öffentlichkeit ein Zeichen, dass die deutsche Luftfahrt nur mit dem Standort in Augsburg im Airbus Verbund weiter existieren kann!“ Wie auch ihr Amtskollege in Varel, Gerd-Christian Wagner, verweist OB Weber darauf, „dass der Premium Aerotec-Standort in Augsburg mit hohen Investitionsförderungen gestärkt worden ist, nicht zuletzt, um hier langfristig Arbeitsplätze zu sichern. Deswegen stelle ich mich an die Seite der Betriebsräte und unterstütze deren Forderungen“, so die Oberbürgermeisterin.

Archivbild. Eva Weber. Foto: Michael Ermark / B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Gefordert wird der Verzicht auf Abspaltung und Verkauf der Standorte in Varel und Augsburg. Eine separierte Einzelteil GmbH soll es nicht geben. Gefordert wird außerdem eine Zukunftsperspektive für alle betroffenen Standorte und alle Beschäftigten sowie feste Zusagen für Arbeitsanteile mit Volumen und Kompetenzen in bestehenden und zukünftigen Projekten und Programmen. Eine weitere Forderung ist schließlich auch eine langfristige Zukunfts- und Beschäftigungssicherung über einen Tarifvertrag.

„Allianz des Nordens“ lehnt Airbus-Pläne ab

Ihre Solidarität mit Premium Aerotec zeigt Augsburg auch als Mitglied der „Allianz des Nordens“, einem in Niedersachsen gegründeten parteiübergreifendes Bündnis zur Stärkung der Luftfahrtbranche. Diese lehnt die Pläne des AirbusManagements zur Schaffung eines weiteren Unternehmens zu den so genannten Einzelteilen ab. Oberbürgermeisterin Eva Weber betont: „Einen Stellenabbau bei Premium Aerotec gilt es unter allen Umständen zu verhindern. Es geht um eine Zukunftsperspektive für alle Standorte des Unternehmens. Dem Motto der Kundgebung kann ich mich daher nur voll und ganz anschließen: „Zusammenhalten für die Zukunft bleibt unser Weg durch die Krise“.

Archivbild. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Foto: B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Botschaft von Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder

Zur Kundgebung brachte Augsburgs Stadtchefin ein Schreiben von Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder mit, das sie dort vorlas. Das Schreiben im Wortlaut: „Die Bayerische Staatsregierung sieht die Pläne von Airbus bezüglich der Aufspaltung von Premium Aerotec in Augsburg sehr kritisch. Bei allem Verständnis für die betriebswirtschaftlichen Belange des Unternehmens geht es hier um hochwertige Arbeitsplätze in der Region Augsburg – um Ihre Arbeitsplätze. Das Unternehmen Airbus und ganz klar auch der Bund als größter Anteilseigener müssen zusammen mit Frankreich die Belange der Beschäftigten ordentlich berücksichtigen. Die Bayerische Staatsregierung hat sich von Anfang an für die Interessen der Arbeitsnehmer bei Premium Aerotec eingesetzt und in zahlreichen Gesprächen auf regionaler sowie nationaler Ebene Lösungen gesucht. [...] Den Arbeitnehmern von Premium Aerotec in Augsburg können wir versichern, dass wir mit großem Nachdruck die Angelegenheit verfolgen werden. Wir stehen an Ihrer Seite und sind intensiv im Einsatz für Ihre Belange.“