Premium Aerotec übergibt ersten XLR-Rumpftank an Airbus

Premium Aerotec hat Anfang Mai den ersten Rear Center Tank – das Herzstück der A321XLR – an Airbus ausgeliefert. Premium Aerotec ist maßgeblich an der Entwicklung und Fertigung von verschiedenen Bauteilen für den neuen Langstreckenflieger – eine Weiterentwicklung der A321neo – beteiligt. Mit der Auslieferung des Rear Center Tank hat Premium Aerotec das erste Lieferpaket an Airbus komplettiert. Ende März wurde das erste Shipset übergeben.

Das zusätzliche Kraftstoffvolumen des Rear Center Tank (RCT) ermögliche laut Aussage des Unternehmens der A321XLR ihre gesteigerte Reichweite von bis zu 8.700 Kilometern. Der fest installierte Tank im hinteren Rumpfteil des Flugzeugs unterhalb des Fußbodens nutze die bestehende Struktur und den gesamten Rumpfquerschnitt des Frachtraums aus. Die Integration des Tanks in die Sektionen 15 und 17 verlangt ein einzigartiges Fertigungskonzept, das sowohl die Strukturmontage unter Einhaltung höchster Toleranzanforderungen als auch die Installation von Systemanteilen wie Rohren, Verkabelungen, Ventilen und Pumpen umfasst. In der Major Component Assembly (Großkomponentenmontage) bei Airbus in Hamburg werden die beiden separaten Module des Tanks über ein sehr eng toleriertes Flanschsystem miteinander verbunden.

Der Rear Center Tank von Premium Aerotec. Foto: Premium Aerotec

„Bedeutender Meilenstein“ für Premium Aerotec

„Mit der Übergabe des ersten Rear Center Tanks feiern wir heute einen bedeutenden Meilenstein im A321XLR-Programm – dank einer großartigen Leistung der gesamten Mannschaft und der guten Zusammenarbeit mit unserem Kunden Airbus“, sagte Thomas Ehm, Vorsitzender der Geschäftsführung von Premium Aerotec, im Rahmen einer virtuellen Übergabezeremonie vor Mitarbeitern und Kundenvertretern. „Der heutige Tag stellt erneut unter Beweis, dass wir auch für die kommenden Etappen in diesem neuen Flugzeugprogramm bestens gerüstet sind“.

Struktur soll verstärkt werden

Bei der A321XLR steigt laut einer Pressemeldung erstmals das maximale Startgewicht eines Flugzeuges aus der A320-Familie auf über 100 Tonnen an. Um dies statisch zu bewerkstelligen, wird die Struktur und das Fahrwerk des Flugzeugs verstärkt. Außerdem erhält die A321XLR stärkere Bremsen sowie neue, einteilige Landeklappen an den Innenseiten der Tragflächen. Neben größeren Reichweiten wird dieses innovative Flugzeug auch rund 30 Prozent weniger Treibstoff im Vergleich zu früheren Flugzeuggenerationen verbrauchen. Premium Aerotec ist neben dem RCT auch für die Änderungen sowie für den Bau der Seitenschalen der Sektion 17 verantwortlich, in die später der RCT als Segment eingefügt wird. Damit verantwortet Premium Aerotec auch sämtliche Verstärkungen der Strukturbereiche der Sektionen 15, 17 und 19, des Kielträgers sowie die Fußbodenquerträger.