Patrizia und Sunrock schließen Europas größte Aufdach-PV-Anlage an

Erneuerbare Energie

Symbolbild: Das Gebäude der Patrizia am Standort Augsburg. Foto: Patrizia AG

Photovoltaikanlagen-Entwickler Sunrock hat eine von Europas größten Aufdach-PV-Anlagen auf der 210.000 Quadratmeter großen Logistik-Projektentwicklung von PATRIZIA im Rotterdamer Hafenareal Maastvlakte ans Netz gebracht.

Mehr Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen

Das PV-Projekt wird maßgeblich zum Erreichen der niederländischen Regierungsziele im Rahmen des europäischen „Green Deal” und einer CO2-neutralen Volkswirtschaft bis 2050 beitragen. Die neu installierte Leistung macht rund die Hälfte der gesamten PV-Stromerzeugung von Patrizia‘s niederländischem Logistikimmobilien-Portfolio aus.

Sunrock hat auf dem Dach der Logistikimmobilie in Maasvlakteeine 120.000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage mit einer Kapazität von 25 Megawattpeak (MWp) erneuerbarer Energie pro Jahr installiert. Das reicht rechnerisch aus, um den jährlichen Energiebedarf von etwa 8.000 durchschnittlichen Haushalten zu decken. Die Solarenergie-Partnerschaft von Sunrock und PATRIZIA zielt auf eine Verdopplung der derzeit installierten PV-Kapazität von 53 Megawatt (MW) auf dem 1,2 Millionen Quadratmeter großen europäischen Logistikportfolio von Patrizia, das sich derzeit hauptsächlich auf die Niederlande sowie auf Deutschland, Frankreich und Belgien konzentriert. Mit dieser Erweiterung würde sich die gesamte Solarstromkapazität von Patrizia auf über 100 Megawattpeak erhöhen, was ausreicht, um rund 37.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Allein in Deutschland entwickeln die beiden Unternehmen gemeinsam derzeit 130.000 Quadratmeter große PV-Anlagen auf den Dächern von Patrizia’s Logistikimmobilien. PV-Anlagen auf einer Fläche von weiteren 211.000 Quadratmeter unterlaufen bereits Machbarkeitsstudien. Nach Installation aller geplanter Anlagen wird das deutsche Logistikportfolio eine Kapazität von 41,2 Megawatt erreichen und ausreichend erneuerbare Energie für 10.000 Haushalte erzeugen.

Patrizia will nachhaltige Energieversorgung voranbringen

Emile Poort, Country Head Niederlande von Patrizia, sagt: „Als Patrizia im Jahr 2021 das Verteilzentrum in Maasvlakte für 230 Millionen Euro erwarb, war dies der bislang größte Einzeldeal für Logistikimmobilien in den Niederlanden. Im Rahmen unserer Partnerschaft mit Sunrock setzen wir mit der Aufdach-PV-Anlage in den Niederlanden jetzt einen weiteren Nachhaltigkeitsmaßstab und dies ist nur der erste Schritt auf unserem Weg zu mehr erneuerbarer Energie im Logistiksegment. Die umfangreichen Dachflächen und die typischerweise große Grundfläche von ‚Big Box’-Projekteneignen sich ideal für die Installation von PV-Anlagen. Unsere ehrgeizigen Pläne sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Die dynamisch wachsende europäische Logistikimmobilienbranche wird mit dem Ausbau ihrer Erzeugungskapazität an erneuerbarer Energie einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der EU-Klimaschutzziele und im existenziellen Kampf gegen die Erderwärmungleisten.”

Photovoltaik als wichtiger Energiebringer

PV-Dachanlagen spielen eine Schlüsselrolle bei der Energiewende, vor allem in dicht besiedelten Ländern wie den Niederlanden, wo der Platz für die Bebauung sehr knapp und daher die öffentliche und politische Unterstützung größer ist. Eine Studie der Gemeinsamen Forschungsstelle ENSPRESO der Europäischen Kommission kam zu dem Schluss, dass in Europa rechnerisch ein Gesamtpotenzial für die Installation von 570 Gigawattpeak (GWp) auf den Dächern großer Logistikimmobilien vorhanden ist. Das reicht schätzungsweise aus, um jährlich 150 Millionen Haushalte in Europa mit Strom zu versorgen. Die gesamte Nettostromerzeugung in der EU belief sich 2021 zum Vergleich auf 2.785 Terrawattstunden (TWh), wovon 32,8 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammten, darunter Wind (13,7 Prozent), Wasser (13,3 Prozent) und Sonne (5,8 Prozent), so Eurostat.

Entscheidende Parnterschaft

Johannes Duijzer, CEO von Sunrock, sagt: „Wir expandieren rasch in ganz Europa und entwickeln mit unseren Immobilienpartnern PV-Dachprojekte. Auf Grundlage des Know-hows, das wir uns auf dem niederländischen Markt erarbeitet haben, erschließen wir zunehmend Chancen in Deutschland, Frankreich, Belgien und Großbritannien. Unsere Partnerschaft mit Patrizia ist entscheidend für die Ausweitung unserer internationalen Reichweite auf andere europäische Märkte. Photovoltaik ist die billigste und zuverlässigste Energiequelle, die uns den Übergang zu einer sauberen Energiezukunft ermöglicht. Unsere PV-Dachprojekte polarisieren nicht und steigern den Wert der zugrunde liegenden Immobilien. Außerdem bieten sie den Mietern einen besseren Service und helfen Patrizia, die eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“