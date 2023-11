Patrizia eröffnet mit neuem Head of Global Client Solutions Niederlassung im Nahen Osten

Investition

Jan-Christoph Klein ist nun Head of Global Client Solutions MENA bei Patrizia.

Jan-Christoph (JC) Klein ist künftig als Head of Global Client Solutions bei Patrizia tätig. Klein wird dabei die erste Branch in der Region des Golf Kooperationsrates (GCC) aufbauen. Was sich das Unternehmen von dem neuen Standort erhofft.

Klein verfügt über 20 Jahren Kapitalmarkterfahrung im Capital Raising für globale Anlagelösungen in den Bereichen Real Assets, Private Equity, Private Debt und Venture Capital. In der Vergangenheit war der neue Head of Global Client Solutions von Patrizia zudem acht Jahre lang bei Blackstone, anschließend PJT Park Hill, tätig, wo er sich als Managing Director auf das weltweite Capital Raising für Immobilien, Private Equity und Private Debt konzentrierte. Vor seiner Zeit bei Blackstone wirkte Klein bei Partners Group als Leiter Real Estate Investment Solutions Europe und war Mitbegründer einer unabhängigen Boutique im Bereich Capital Advisory.

Vor Ort für Kunden und Geschäftspartner

Nun ist er von Patrizia, einem Unternehmen für globale Real Assets, zum neuen Head of Global Client Solutions für den Mittleren Osten und Nordafrika (MENA) ernannt worden. Klein wird das erste Büro von Patrizia in dieser Region etablieren, um die Beziehungen zu bestehenden Kunden weiter zu stärken und das Capital Raising bei neuen Investoren im Nahen Osten auszubauen. Klein verstärkt somit das mehr als 60-köpfige Global Client Solutions Team von Patrizia, das für das Capital Raising für alle Produkte der Real-Asset-Plattform des Unternehmens verantwortlich ist. Die Eröffnung des neuen Büros am Golf ergänzt zusätzlich das weltweite Netzwerk mit 28 Niederlassungen und eigenen Kapitalmarktteams von Patrizia in London, München, New York, Seoul, Singapur, Sydney und Tokio.

Konrad Finkenzeller, Head of Global Client Solutions bei Patrizia, kommentiert: „JC Klein ist eine top Verstärkung für unser Global Client Solutions-Team und wird maßgeblich dazu beitragen, unsere Kundenbeziehungen und unser Capital Raising im Nahen Osten voranzutreiben. Als unabhängiger Investmentmanager stellen wir immer sicher, dass wir in jedem unserer Schlüsselmärkte mit Mitarbeitern vor Ort präsent sind, um möglichst nah an unseren Investoren zu sein.“

Über Patrizia

Die Patrizia bietet seit 39 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semiprofessionelle und private Anleger an. Derweil verwaltet das Unternehmen mehr als 58 Mrd. Euro Assets under Management und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter. Seit 1984 investiert Patrizia außerdem mit dem Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Deshalb unterstützt die Firma seit 1992 die bundesweiten Initiative „Bunter Kreis“ in Deutschland zur Betreuung von schwerstkranken Kindern und seit 1999 die Patrizia Foundation. Diese hat in den letzten 24 Jahren mehr als 600.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem Zuhause verschafft.