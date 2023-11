Patrizia vermietet weiterhin Bürofläche in Warschau an Sii Polska

Immobilien

Jacek Brzozowski, Director of Asset Management bei Patrizia in Polen ist erfreut über die Verlängerung des Mietvertrags Quelle: Patrizia SE

Patrizia verlängert das Mietverhältnis mit dem polnischen IT-Dienstleister Sii Polska für die rund 5.000 Quadratmeter in Polen. Um welche Immobilie es sich handelt und was wie das Verhältnis der Unternehmen zueinander ist.

Patrizia, einer der Partner im Bereich globale Real Assets, verkündet eine erfolgreiche Vermietung in Polen. Sii Polska, ein polnischer IT-Dienstleister, verlängerte seinen Mietvertrag in dem Bürogebäude Metron in Warschau bis zum Jahr 2029. Das polnische Unternehmen ist bereits seit 2011 einer der Mieter des modernen Bürogebäudes und belegt mit knapp 5.000 Quadratmetern über mehrere Etagen hinweg, die meiste Fläche innerhalb des Gebäudes. Dadurch sind sie Patrizias größter Mieter vor Ort.

Freude über das prolongierte Mietverhältnis

Jacek Brzozowski, der Director of Asset Management bei Patrizia in Polen ist erfreut darüber, dass ein Mieter wie Sii Polska das Mietverhältnis innerhalb des Metron zu schätzen weiß und sich für die Verlängerung entschieden hat. Auch Magdalena Oshikoya, Chief human Resources Officer bei Sii Polska ist erfreut über das weiter andauernde Mietverhältnis. „Das ‚Metron‘ bietet in dieser Hinsicht die höchsten Standards und ist bei unseren Mitarbeitern sehr beliebt“

8.500 Quadratmeter Wohnfläche

Das Bürogebäude Metron befindet sich im Warschauer Stadtteil Mokotów. Die 8.500 Quadratmeter vermietbare Fläche erstrecken sich über insgesamt zehn Stockwerke. Außerdem gehören zu der Immobilie mehr als 160 Parkplätze. Das Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe zu der U-Bahn-Station Wierzbno. Außerdem wurde der Bürokomplex mit dem Breeam-Nachhaltigkeitszertifikat der Stufe sehr gut ausgezeichnet.