Patrizia übernimmt 345 möblierte Apartments in Münster

Immobilien

Patrizia übernimmt 345 neue möblierte Apartments in Münster Quelle: Patrizia

Patrizia hat das Neubauvorhaben „Smarts“ in der Universitätsstadt Münster übernommen. 345 möblierte Apartments sollen das Portfolio für alternatives Wohnen erweitern. Was man von den Wohneinheiten erwarten kann.

Patrizia, einer der Partner für global Real Assets, hat das Neubauvorhaben „Smarts“ in der Universitätsstadt Münster planmäßig übernommen. Bis zur fristgerechten Fertigstellung des Baus konnten bereits zahlreiche der 345 möblierten Wohneinheiten und PWK-Stellplätze vermietet werden.

„Vor allem im aktuellen Marktumfeld sei die pünktliche Übernahme bei bereits erreichter Vollvermietung ein Beweis für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Partner Ben Brinke.“ Erklärt Hans Vermeeren, der Head of Asset Management Dach und CEE bei Patrizia. Außerdem erklärt er, wie Patrizia ihr Portfolio im Segment alternative Wohnungen wie beispielsweise in Form von Studentenwohnungen, Co-Living und Micro-Apartments erweitern möchte.

Studentenfreundliche Lage

Die Immobilie im Johann-Krane-Weg in Münster liegt in der Nähe des Leonardo Campus der Fachhochschule Münster und des Technologieparks. Insgesamt übernahm Patrizia mit den 345 Apartments ungefähr 8.000 Quadratmeter an Wohnfläche. Außerdem gehören die rund 1.200 Quadratmeter gewerbliche Nutzfläche im Erdgeschoss der Gebäude ebenfalls dazu. Die Wohnungen richten sich hauptsächlich an Studenten und Berufseinsteiger.

Energieeffizientes und Grünes Wohnprojekt

Beim Bau der Apartments fanden hohe Nachhaltigkeitskriterien Anwendung. Die Gebäude wurden im KfW-55-NH Energieeffizienzstandart errichtet und erhielten als Auszeichnung ein DGNB-Silber-Zertifikat. Die Dachflächen wurden zur Förderung von Artenvielfalt begrünt, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach soll grünen Strom erzeugen und im Rahmen des Mobilitätskonzepts wurden in der Tiefgarage Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert.